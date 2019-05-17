Минск заявил об остановке транзита нефти в направлении Украины и Польши

На территории Украины не оказалось свободных резервуаров для откачки загрязненной нефти, которая находится в «Дружбе». Также поставки, указали на белорусском предприятии «Белнефтехим», приостановлены в направлении Польши

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины и Польши приостановлены. Об этом говорится в сообщении белорусского предприятия «Белнефтехим».

В первом случае, уточнили в пресс-службе, решение было принято, из-за того что на украинской территории не оказалось свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику транзит там должен быть возобновлен в ночь на 20 мая, говорится в заявлении предприятия.

Кроме того, транзит нефти, подчеркнули в «Белнефтехиме», не осуществляется в сторону Польши. «Мозырский нефтеперерабатывающий завод [в Белоруссии], — пояснили в пресс-службе, — работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества». Однако, несмотря на это, по информации представителей «Белнефтехима», на НПЗ «до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем». Сроки завершения этих работ на предприятии не уточнили.

Помимо этого завод «Нафтан», продолжили в пресс-службе, «по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут — Полоцк». «Трубопровод Унеча — Полоцк, по которому на «Нафтан» ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает», — указали в «Белнефтехиме».