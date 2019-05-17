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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Минск заявил об остановке транзита нефти в направлении Украины и Польши
На территории Украины не оказалось свободных резервуаров для откачки загрязненной нефти, которая находится в «Дружбе». Также поставки, указали на белорусском предприятии «Белнефтехим», приостановлены в направлении Польши
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины и Польши приостановлены. Об этом говорится в сообщении белорусского предприятия «Белнефтехим».

В первом случае, уточнили в пресс-службе, решение было принято, из-за того что на украинской территории не оказалось свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику транзит там должен быть возобновлен в ночь на 20 мая, говорится в заявлении предприятия.

Кроме того, транзит нефти, подчеркнули в «Белнефтехиме», не осуществляется в сторону Польши. «Мозырский нефтеперерабатывающий завод [в Белоруссии], — пояснили в пресс-службе, — работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества». Однако, несмотря на это, по информации представителей «Белнефтехима», на НПЗ «до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем». Сроки завершения этих работ на предприятии не уточнили.

Помимо этого завод «Нафтан», продолжили в пресс-службе, «по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут — Полоцк». «Трубопровод Унеча — Полоцк, по которому на «Нафтан» ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает», — указали в «Белнефтехиме».

Бизнес
НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

Шаги, направленные на очистку «Дружбы» на территории Белоруссии, стороны обсудили на встрече европейских транспортировщиков нефти в Братиславе, а также в ходе переговоров белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко с его российским коллегой Дмитрием Козаком.

Сейчас эксперты «Белнефтехима», заявили в пресс-службе, работают вместе с российской стороной в Москве. Специалисты изучают технические вопросы возобновления работы нефтепровода и вырабатывают график замены загрязненной нефти по всем европейским направлениям «Дружбы».

Бизнес
Кто испортил «Дружбу»

Об ухудшении качества российской нефти, идущей по этому трубопроводу, стало известно в середине апреля. После этого Белоруссия и несколько европейских стран приостановили закупки российского сырья по данному маршруту. По оценкам Reuters, загрязненными оказались 5 млн т нефти на общую сумму более $2,5 млрд. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Россию в ущербе от «грязной» нефти на «сотни миллионов».

Впервые чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии 4 мая. О начале переработки качественной российской нефти Мозырский НПЗ заявил 11 мая.

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Козак назвал условие выплат компенсаций от «грязной» нефти в «Дружбе»

Российская «Транснефть» виновницей случившегося назвала самарскую компанию «СамараТрансНефть-терминал». Именно ей, отмечали в «Транснефти», принадлежал узел учета нефти, который стал точкой вброса загрязненного сырья. В самарской компании, в свою очередь, заявили, что продали этот узел учета в 2017 году. Его конечным покупателем, утверждал замдиректора «СамараТрансНефть-терминала» Антон Томилов, стала еще одна самарская компания — «Нефтеперевалка».

Следственный комитет России после инцидента возбудил уголовное дело. По этому производству, отмечали в ведомстве, в качестве подозреваемых проходят шесть человек. Четверо из них уже задержаны и взяты под стражу, еще двое находятся в розыске.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Белоруссия, Украина, Польша
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