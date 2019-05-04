Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Российское Минэнерго отчиталось о поступлении чистой нефти на узел учета белорусского НПЗ согласно графику. В Минске сообщили, что отгрузка нефти на завод начнется 5 мая

Мозырский НПЗ (Фото: Vasily Fedosenko / Reuters)

Чистая нефть по трубопроводу «Дружба» достигла узла учета Мозырского НПЗ. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэнерго.

«В соответствии с предусмотренным графиком сегодня, 4 мая, нефть, полностью отвечающая показателям ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия», поступила на узел учета Мозырского НПЗ. Идет подготовка к ее приему на НПЗ», — отчитались в ведомстве.

В белорусском концерне «Белнефтехим» уточнили эти данные, передает «РИА Новости». «Нефть [соответствующая стандартам] движется [по нефтепроводу], но пока не поступила», — заявили в пресс-службе, назвав более вероятным ее поступление в воскресенье, а не в субботу.

В «Белнефтехиме» затем подтвердили, что днем 4 мая топливо поступило на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Мозырь». «В 14:45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба». В 15:00 начался ее прием в резервуары ЛПДС «Мозырь». Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту», — сообщили в пресс-службе. Отгрузка нефти на сам Мозырский НПЗ начнется 5 мая, отметили там. К переработке сырья завод приступит в понедельник, 6 мая.

Соответствующая нормам качества российская нефть начала поступать на территорию Белоруссии 2 мая. Она движется по нефтепроводу «Дружба», вытесняя загрязненное хлорорганическими соединениями сырье. В «Белнефтехиме» сообщали, что загрязненная нефть выводится в резервуары хранения.