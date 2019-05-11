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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Мозырский НПЗ начал переработку качественной нефти из России

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку российской нефти, качество которой соответствует стандарту. Об этом сообщается на сайте концерна «Белнефтехим».

Согласно сообщению специалисты лаборатории ОАО «Гомельтранснефть Дружба» выполняют отбор проб из каждой партии поступающей российской нефти. При этом результаты анализов подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу.

Концерн уведомил «Транснефть», что белорусский оператор магистрального нефтепровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» готов увеличить объемы транзитной прокачки нефти.

Ранее 11 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в ущербе на «сотни миллионов» от «грязной» нефти. Он добавил, что Минск потребует возмещения от Москвы.
 

Теги: НПЗ, поставка нефти, Белоруссия
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