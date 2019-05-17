НПЗ в Германии частично приостановил работу из-за ситуации с «Дружбой»

Французская компания Total заявила, что приостановила ряд операций на своем нефтеперерабатывающем заводе в Германии Leuna для технической проверки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что полноценную работу НПЗ планируется восстановить в субботу, 18 мая, благодаря использованию поставок через Гданьск. «С учетом продолжающихся проблем из-за трубопровода «Дружба» мощность НПЗ будет ограничена», — говорится в сообщении.

Белоруссия сообщила о резком ухудшении качества нефти в трубопроводе «Дружба» в середине апреля — в сырье обнаружили повышенное содержание хлороорганики. В результате закупку российской нефти решил приостановить ряд стран, в том числе Польша и Германия.

Компания «Транснефть» признала факт загрязнения, его источник был обнаружен на участке Самара — Унеча. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Следствие считает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод с целью сокрытия многократных хищений нефти на сумму не менее 1 млн руб. По уголовному делу проходят шесть человек: гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин, бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко и основатель компании «Петронефть» Роман Трушев.