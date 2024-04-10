Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая и ОАЭ

США внесли в черный список компании из России, Китая и ОАЭ

Под экспортные ограничения попали «Аэросила», «ОДК-Стар» и «Дельта-Аэро». По версии Минторга, они связаны с иранской авиаотраслью. Россия считает санкции незаконными

Здание Министерства торговли США (Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press)

Минторг США ввел экспортные ограничения против трех компаний из России, шести из Китая и еще двух из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), уведомление об этом опубликовано на сайте Федерального реестра.

В черном списке оказались российские научно-производственное предприятие «Аэросила» (производит вспомогательные силовые установки, воздушные винты, силовые преобразователи для сверхзвуковых самолетов и др.), «Дельта-Аэро» (по данным «РБК Компании», занимается ремонтом и техническим обслуживанием летательных аппаратов) и «ОДК-Стар» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», производит системы топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения).

По версии Минторга, эти компании вместе с китайской Shenzhen Jiasibo Technology Co. являются участниками сети «по закупкам компонентов для аэрокосмической отрасли» Ирана, в том числе товаров двойного назначения, которые применяют при производстве дронов Shahed. Эта деятельность, указывают в ведомстве, противоречит интересам национальной безопасности США. В сентябре 2023 года о санкциях против «Аэросилы», «Дельта-Аэро» и ОДК-Стар» за связи с Ираном объявил американский Минфин.

РБК направил запросы в компании «Аэросила», «Дельта-Аэро», «ОДК-Стар».

Еще одна китайская компания — Jiangxi Xintuo Enterprise Co. Ltd, по утверждению Минторга, «поддерживает российские вооруженные силы» за счет закупки беспилотников.

Предприятия из ОАЭ Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini попали под американские ограничения, поскольку нарушили санкции, веденные США против Ирана.

В прошлом году чиновники в США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, допускали, что Китай может поставлять России вооружение для использования в боевых действиях на Украине. В Белом доме в ноябре 2023 года говорили, что подтверждения этих данных нет. Сам Пекин исключал передачу оружия как России, так и Украине. С 1 сентября Китай ограничил поставки за рубеж дронов и оборудования для производства беспилотников с целью «защиты национальной безопасности и интересов».

Западные государства и власти Украины считают, что Тегеран поставлял России беспилотники типа Shahed для использования на Украине. И Москва, и Тегеран это отвергали. В ноябре 2022 года Иран признал поставки дронов России, но отметил, что делал это до начала военных действий.

Россия считает санкции западных государств незаконными и неэффективными и требует их отменить.