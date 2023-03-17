Россия и Иран отменят визы для туристических групп в 2023 году

Уже в этом году заработает безвизовый режим для туристических групп между Ираном и Россией. Отмена виз позволит привлечь в два раза больше туристов из Ирана, чем до пандемии, но восстановить въездной поток не поможет

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Соглашение о безвизовых поездках для туристических групп между Россией и Ираном вступит в действие в 2023 году, заявил 17 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Речь идет о двустороннем соглашении о безвизовых групповых туристических поездках, которое было подписано еще в марте 2017 года и вступило в силу в июле 2021-го, уточнил РБК представитель российского МИДа. Документ позволяет туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней. Соглашение должно было вступить в силу 1 января 2023 года, но не заработало: для возобновления безвизового режима страны должны были обменяться списками туристических фирм, которые будут заниматься обслуживанием российских и иранских туристов.

В ближайшее время стороны подпишут меморандум в сфере туризма, отметил Решетников. Список туроператоров, которые планируют формировать туристические группы из желающих посетить Иран россиян, уже согласован, его передали иранским властям. Интерес проявили около 260 компаний, добавил министр, не уточняя, о ком именно идет речь.

РБК направил запрос в Министерство иностранных дел Ирана.

В начале февраля 2023 года посол Ирана Казем Джалали подтверждал готовность страны ввести безвизовый режим для обмена туристов с Россией, если российская сторона проявит такое желание.

Насколько востребованы поездки у россиян в Иран и у иранских туристов в Россию и как это отразится на туристической отрасли — в материале РБК.

Будут ли востребованы поездки в Иран

В 2022 году туристический поток между Россией и Ираном практически вернулся к допандемийным показателям, сообщил Решетников. По данным министерства, за прошедший год Иран посетили более 22 тыс. россиян, а в Россию приехали почти столько же иранцев — более 20 тыс.

Но в масштабе всего выездного потока российских туристов за рубеж Иран занимает пока лишь 29-е место, следует из данных погранслужбы ФСБ. В 2022 году служба зафиксировала, что с туристической целью в Иран выезжали лишь 8,7 тыс. граждан России (в статистике не учитываются поездки транзитными перелетами через третьи страны, а также поездки с частными, деловыми и другими не относящимися к отдыху целями). Для сравнения: в самой популярной для зарубежных поездок у россиян стране — Турции — отдохнули в прошлом году 3,6 млн туристов.

Впрочем, показатель 2022 года более чем в три раза превышает турпоток, который был из России в Иран до пандемии, — 2,6 тыс. человек. В 2021 году, когда международные путешествия ограничивали введенные для борьбы с пандемией меры, Иран с туристическими целями смогли посетить всего 298 россиян.

Для российских туристов Иран не массовое туристическое направление, поскольку он не предлагает пляжный отдых, а востребован как страна для историко-культурных и экскурсионных поездок, куда приезжают группами, отмечает представитель «Интуриста». Кроме того, в Иране есть ряд ограничений на употребление алкоголя и требования к внешнему виду — для многих российских туристов это является препятствием. Но сейчас, когда возможности поездок из России в популярные туристические страны ограничены, спрос на это направление растет на фоне увеличения числа рейсов.

В списке туроператоров, которые будут формировать туристические группы для поездок в Иран, — «Интурист» и Vand, сообщили РБК в турфирмах.

Между Россией и Ираном действует прямое авиасообщение. В сентябре 2022 года Росавиация выдала четырем российским перевозчикам, среди которых Nordwind, Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Ютэйр», временный допуск по международным направлениям. В Иран разрешили летать по 25 направлениям с частотой более 80 раз в неделю. С учетом растущего спроса с 28 марта запускается новый прямой авиарейс между Россией и Ираном, сообщил глава Минэкономразвития: улететь в Тегеран можно будет не только из Москвы, но и из Казани. Стоимость тура на девять дней на двоих по «Золотому кольцу Персии» сейчас начинается от 240 тыс. руб. (стоимость визы не входит, но включена визовая поддержка), указано на сайте «Интуриста».

Vand ежемесячно отправляет из России в Иран туристические группы от 10 до 20 человек, а также индивидуальных туристов — пока все они въезжают в страну по визам, рассказал представитель турфирмы. По его словам, Иран пользуется популярностью у российских туристов с прошлого года. У Vand cтоимость группового тура на семь ночей в расчете на одного человека c размещением в двухместном номере начинается от 85 тыс. руб. без перелета. Стоимость перелета на рейсах иранской Mahan Air — от 18 тыс. на человека с багажом, перелет «Аэрофлотом» обойдется от 20 тыс. на человека без багажа, уточнили в Vand.

Поедут ли иранские туристы в Россию

В 2022 году Россию, по данным погранслужбы ФСБ, посетили 14,6 тыс. туристов из Ирана. Для сравнения: годом ранее их было 570 человек, но в 2019 году до пандемии поток был в два раза больше, чем в 2022-м, — 29 тыс.

Несмотря на то что турпоток из Ирана в Россию пока не восстановился до уровня 2019 года, число поездок растет, а туристы решаются на более длительные путешествия, отметили в Минэкономразвития. Граждане Ирана приезжают в Россию преимущественно для отдыха с семьей, с культурно-познавательными целями, а также за покупками. Чаще всего они ожидаемо посещают Москву: так, в третьем квартале 2022 года туристы из Ирана совершили почти в два раза больше поездок в столицу России, чем за первое полугодие того же года, уточнили в пресс-службе министерства. А по итогам 2022 года Иран был в числе лидеров по объему туристического потока в город. Средняя продолжительность пребывания туристов из Ирана в России увеличивается, отметили в Минэкономразвития: если в 2021 году гости из Ирана проводили в Москве в среднем три дня, то в 2022-м –– уже 10 дней.

Помимо столицы, у иранских туристов популярны межрегиональные маршруты, которые позволяют увидеть несколько городов за одну поездку. Запрос на посещение нескольких городов по России прослеживается уже давно, сказала исполняющий обязанности председателя Комитета по туризму города Москвы Наталья Суворова. Во внутреннем турпотоке Москвы доля составных маршрутов составляет 21–30% в зависимости от сезона. Чаще всего туристы выбирают вторым городом Санкт-Петербург, города Центральной России, Нижегородскую область и Татарстан, уточнила Суворова.

Поможет ли это восстановить въездной турпоток в Россию

Процесс согласования безвизового обмена между Россией и Ираном начался несколько лет назад, припоминает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе: «Сейчас согласовали списки туропераоров — это очень большой шаг вперед, и уже можно говорить о том, что в ближайшее время эта возможность откроется».

Иранские туристы важны для российского рынка, отмечает Ломидзе: до пандемии в 2013–2014 годах иранцы активно летали в Россию, и для них даже вводили чартерные рейсы. Безвизовое соглашение открывает важные перспективы для развития въездного туризма, но сравнить туристический поток из Ирана с потоком из Китая невозможно: по емкости китайский рынок гораздо больше, считает эксперт.

Въездной туризм в России переживает кризис. В 2022 году нашу страну с туристическими целями посетили 200,1 тыс. иностранцев, следует из данных ФСБ. Это почти на 4,9 млн, или в 25,5 раза, меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда Россию посетили 5 млн туристов, оценивали в Ассоциации туроператоров России. Въездной турпоток в прошлом году оказался даже меньше, чем в 2020 году в начале пандемии: тогда иностранцы совершили 335,8 тыс. поездок. В 2021 году, когда еще действовали ковидные ограничения, туристы из других стран совершили в Россию 288,3 тыс. визитов.

Если между Россией и Ираном заработает механизм безвизового въезда, это будет существенным плюсом для привлечения иранских туристов в Россию, потому что получение визы — дорогостоящая и сложная процедура для массового туризма, считает представитель «Интуриста». Но хотя иранские туристы и готовы ехать в Россию, только с их помощью восстановить объемы въездного потока не получится, указывает собеседник РБК: до пандемии в Россию массово приезжали китайские туристы и многочисленные платежеспособные европейцы. В 2019 году, по данным погранслужбы ФСБ, из Китая приехали около 1,4 млн человек.

После введения безвизового режима для туристических групп въездной поток из Ирана в Россию может за год удвоиться по сравнению с показателями, которые были до пандемии, считает гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович. Но этого недостаточно для восстановления въездного потока страны. Россия, в свою очередь, не является массовым направлением у иранских туристов из-за высоких цен и короткого сезона, отмечает Войтович. По словам эксперта, в основном иранцы приезжают в Россию летом и на новогодние праздники в Иране — Навруз (переводится как «Новый день», привязан к дню весеннего равноденствия и, как правило, приходится на март—апрель).

«Мы надеемся, что, после того как заработает соглашение, к нам приедет больше иранских туристов, но этого количества будет недостаточно для восстановления въездного туризма», — считает и гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко.