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В Иране заявили о готовности ввести безвизовый режим с Россией

Посол Ирана: мы готовы ввести безвизовый режим с Россией
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран готов ввести безвизовый режим с Россией, если она также заявит о таком желании. Об этом сказал посол Ирана в России Казем Джалали, передает корреспондент РБК.

«Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме. С точки зрения Исламской Республики Иран, я, в качестве представителя Ирана, могу сказать, что такая полная готовность с нашей стороны есть», — заявил Джалали.

12 января председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Скоромолова сообщила РБК, что безвизовый режим для групповых поездок между Россией и Ираном не был введен, хотя должен был вступить в силу 1 января. Для въезда в страну россиянам по-прежнему нужна виза.

Соглашение между двумя государствами о безвизовом режиме было подписано еще в 2017 году и одобрено правительством России 23 марта. Этот документ предусматривает отсутствие надобности в визе для поездок организованных туристических групп (от пяти до 50 человек) сроком до 15 дней.

Джалали 12 января говорил, что «упрощение выдачи виз» для туристов — одно из дел на повестке, которым посольство занимается в настоящий момент. Он добавил, что Тегеран готов «на взаимной основе упростить и индивидуальные визы» для туристов из России.

По данным МИД России, безвизовый режим для россиян действует в нескольких десятках стран. Среди государств Европы это в частности Сербия и Черногория, Азии — Израиль и Южная Корея, Африки — Марокко и Намибия.

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Теги
безвизовый режим Иран Россия посол
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