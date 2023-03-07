Сотовые операторы назвали самые популярные страны для зимовки

Турция, Таиланд и ОАЭ стали самыми популярными странами, куда абоненты сотовых операторов уезжали этой зимой в долгие путешествия. Клиенты МТС ездили зимовать за рубеж в этом году чаще, а у «МегаФона» число таких абонентов упало

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С декабря 2022-го по февраль 2023 года количество поездок россиян за рубеж длительностью около месяца среди абонентов МТС увеличилось на 12% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитал сотовый оператор с помощью сервисов МТС Travel и «МТС исследования». Число поездок в абсолютном значении в МТС не раскрыли, но уточнили, что на подобные длительные поездки в последние годы решается около 10% путешественников, которые выезжают за рубеж зимой.

Как считали Исследование проведено на базе обезличенных данных МТС (обслуживает 80 млн активных абонентов в России по данным на конец 2022 года) по абонентам, покинувшим домашний регион после 1 декабря и вернувшимся в Россию до 1 марта в 2021–2023 годах. В анализе учитывались поездки длительностью более трех недель.

Увеличение числа длительных поездок за границу этой зимой отметил и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, зимой 2022/2023 года количество долгосрочных поездок в страны дальнего зарубежья увеличилось на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к длительным поездкам наблюдается также в сегменте организованного туризма: по данным компании «Слетать.ру», которая развивает систему подбора пакетных туров, этой зимой количество бронирований поездок за рубеж длительностью дольше 21 дня выросло в четыре раза по сравнению с прошлой зимой.

У мобильного оператора «МегаФон» (обслуживал 74,9 млн абонентов по итогам третьего квартала 2022 года) другая картина. Хотя общее число его клиентов, которые поехали за границу этой зимой, увеличилось на 4% по сравнению с зимой прошлого года, количество его абонентов, которые находились в роуминге более трех недель, сократилось на 28% к уровню прошлого года.

Представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн», 46 млн абонентов по итогам третьего квартала 2022 года) и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2, актуальный размер базы не раскрывается) отказались от комментариев.

Где проводили длинные зимние отпуска

Наиболее популярными странами для зимовки в 2022/2023 году, по данным МТС, оказались Таиланд и Турция. На долю этих стран пришлось соответственно 24 и 17% всех длительных поездок абонентов оператора в страны дальнего зарубежья. Также в пятерку популярных направлений, где проводили зиму клиенты МТС, вошли ОАЭ (7%), Индонезия (4%) и Индия (3%). Лидерами по приросту числа длинных путешествий из России по сравнению с прошлым годом стали страны Южной и Юго-Восточной Азии: во Вьетнам число поездок сроком больше трех недель выросло в шесть раз, в Индонезию — в пять раз, а в Индию — в два раза. В прошлом году в пятерке популярных направлений были Испания и Германия — на их долю приходилось по 4% таких поездок.

Среди стран, в которых абоненты «МегаФона» провели больше трех недель зимой и вернулись в Россию, самым популярным направлением стала Турция — на ее долю пришлось 9% длинных путешествий за рубеж, уточнили в компании. Далее по популярности следуют ОАЭ с долей 5% и Таиланд (4%).

Кто ездит за рубеж на месяц и больше Длительные путешествия за рубеж чаще совершают самостоятельные туристы, которые планируют поездки без помощи туроператоров и сами бронируют авиабилеты и жилье, отмечает Горин из РСТ. Клиенты туроператоров в среднем отправляются за границу на отдых на неделю, максимум — 14 дней. Как правило, у самостоятельных путешественников, которые уезжают минимум на месяц, есть удаленная работа либо средства, на которые они могут прожить за границей долгое время, добавляет эксперт. За последние три года на подобные длительные поездки решается около 10% путешественников, которые отправляются за границу в зимние месяцы, отмечает МТС. При этом зимой 2022/2023 года средняя продолжительность поездки у абонентов МТС (среди тех, кто находился за границей дольше трех недель) составила 34 дня, что на один день больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего абонентов МТС — 45% — проводят зимой за границей до одной недели. Абоненты «МегаФона» этой зимой, напротив, сократили срок длительных поездок: в среднем количество дней сократилось с 38 до 31 дня год к году.

Направления длительных поездок клиентов сотовых операторов совпадают со странами, куда бронировали на долгий срок авиабилеты клиенты сервиса «Авиасейлс». В его топ-5 популярных направлений, куда россияне выезжали на срок от 21 дня (с декабря 2022-го по февраль 2023 года) вошли Турция, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Индонезия.

Для длинных отпусков (более 21 дня) клиенты туроператоров, по данным «Слетать.ру», чаще всего выбирают Таиланд — на его долю приходится 51% от общего количества длительных туров, Египет (18%), Турцию (16%), ОАЭ (3%) и Шри-Ланку (3%). Единичные заявки в этом году были на длинные путешествия в Индию, Индонезию, Вьетнам, на Кубу и Мальдивы. Средний чек на длительный отдых в Таиланде, по данным «Слетать.ру», вырос за год на 112%, а в ОАЭ и Египте, напротив, снизился — на 35 и 17% соответственно.

Среди основных причин роста количества длительных поездок этой зимой вице-президент РСТ назвал снятие ковидных ограничений, доступность перелетов и увеличение числа россиян с удаленной работой по сравнению с допандемийным периодом. Рост популярности поездок в Турцию и ОАЭ объясняется наличием прямого авиасообщения и большим количеством рейсов из России в эти страны, считает Горин. Страны Юго-Восточной Азии показали самую высокую динамику роста за счет эффекта низкой базы 2022 года, когда эти направления были закрыты для россиян из-за ковидных ограничений и отсутствия авиасообщения. Сейчас прямые авиарейсы восстановлены с Таиландом и Индией, в Индонезию и Вьетнам из России можно улететь на транзитных рейсах через страны Ближнего Востока, уточнил вице-президент РСТ. Кроме этого, Таиланд, Индия и Индонезия могут быть популярны для длительных поездок среди российских туристов в том числе за счет низкой стоимости аренды жилья на долгое время, добавил эксперт.