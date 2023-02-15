Собянин сообщил о 18 млн посетивших Москву в 2022 году туристов

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В прошлом году Москву посетили почти 18 млн туристов, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Доходы городской индустрии гостеприимства в прошлом году составили 879,1 млрд руб., что на 22,7% выше, чем в 2021-м, уточнил он.

«Несмотря на все трудности и проблемы, минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства. Туристический поток достиг 17,9 млн гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 году. И достойный 71% турпотока по сравнению с рекордным доковидном 2019 году», — отметил мэр.

По его словам, более 90% путешественников приезжают в Москву из других регионов страны. Больше всего туристов — из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей.

В прошлом году в город также приезжали около 1,7 млн иностранцев. В первой тройке стран дальнего зарубежья оказались Индия, Турция и Иран.

Падение турпотока в Москве было зафиксировано в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Тогда столицу посетили 13,6 млн туристов, сообщал Собянин.



По его словам, рекордным для города стал 2019 год, когда столицу России посетили 25,1 млн туристов. Собянин заверил, что в 2020 году этот рекорд мог бы быть побит, однако в апреле поток туристов резко упал из-за начала пандемии коронавируса.

«Предсказуемо, что путешественников из зарубежья практически не было. Около 800 тыс. иностранных туристов — люди, успевшие побывать в городе в январе—феврале прошлого года», — писал Собянин.

В тот год гостиницы оказались в самом трудном положении, поскольку их средняя загрузка упала с 77% до 38–44%.