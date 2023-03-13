Курортный сбор на Кубани в 2022 году заплатил только каждый пятый турист

Доходы Краснодарского края от курортного сбора выросли за год в 4,5 раза из-за повышения ставки и введения налога на новой территории. Но эксперты указали на колоссальную разницу между числом отдохнувших и оплативших сбор туристов

Туристы на смотровой башне на горе Большой Ахун в Сочинском национальном парке (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Доходы Кубани от курортного сбора, который платили в гостиницах отдыхающие, составили в 2022 году 747 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. В 2021 году было собрано в 4,5 раза меньше или 165 млн руб.

Собранный в 2022 году в Краснодарском крае туристический налог стал рекордным за все пять лет эксперимента по курортному сбору. Но кратный рост поступлений объясняется, в первую очередь, увеличением ставки самого налога. В 2022 году на большинстве курортов Краснодарского края, где взимается курортный сбор, он увеличился в три раза — с 10 до 30 руб. На территории города-курорта Сочи размер налога с отдыхающих по сравнению с предыдущим годом вырос в пять раз — с 10 до 50 руб.

Но число плательщиков курортного сбора на Кубани увеличилось не за счет роста турпотока, а за счет расширения территории эксперимента. О том, как проходит в Краснодарском крае эксперимент по курортному сбору, который должен был завершиться в этом году, но был продлен до 2025 года — в материале РБК.

Что такое курортный сбор Курортный сбор действует в ряде туристических регионов России: налог отдыхающие платят за пользование туристской инфраструктурой. Поступившие средства муниципальные власти направляют на восстановление и развитие курортов. Эксперимент по взиманию с отдыхающих курортного сбора начался в России в мае 2018 года. Право вводить такой сбор получили власти четырех регионов: Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края, а также Крыма. Но Крым отказался от такой возможности, посчитав, что это станет дополнительной нагрузкой для отрасли. Первоначально эксперимент должен был действовать до 31 декабря 2022 года. Но затем его продлили до 1 января 2025 года и включили в него Санкт-Петербург (курортный сбор в этом городе введут с 1 августа 2023 года). Курортный сбор с отдыхающих собирают отели, санатории, гостевые дома и другие официальные средства размещения. Сбор не входит в стоимость проживания — его взимают отдельно за каждые сутки, кроме дня заезда. Размер курортного сбора регионы устанавливают самостоятельно. От его уплаты освобождены местные жители, несовершеннолетние, пенсионеры, герои России и СССР, ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты, лица, которые проходят лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования и ряд других категорий граждан.

Сколько отдыхающих платит курортный сбор

Количество туристов, заплативших в 2022 году курортный сбор в Краснодарском крае, согласно данным местного министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, увеличилось на 16%. Если в 2021 году его заплатил 3,1 млн отдыхающих, то в 2022 году примерно на 500 тыс. человек больше — 3,6 млн.

Но прирост числа плательщиков курортного сбора в 2022 году произошел не за счет увеличения турпотока, а за счет расширения территории эксперимента и включения в него поселка городского типа Сириус, признают местные чиновники. До августа 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае платили постояльцы гостиниц в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, а также пяти поселений Туапсинского района и двух поселений Ейского района. Но с августа 2021 года курортный сбор был введен также на территории Сириуса, который Владимир Путин выделил из состава Сочи в 2020 году.

После того, как Сириус присоединился к эксперименту, за пять месяцев с начала августа по конец декабря 2021 года курортный сбор на его территории заплатило 335 тыс. человек. За 2022 год курортный сбор заплатило 895 тыс. отдыхавших в Сириусе, то есть на 560 тыс. человек больше, чем за неполный предыдущий год. Это примерно соответствует разнице между числом заплативших курортный сбор на Кубани в 2021 и 2022 годах. Без учета Сириуса число туристов, заплативших сбор в Краснодарском крае, в 2022 году оказалось бы примерно на 100 тыс. меньше, чем в 2021 году.

У краснодарских отелей, которые взимают курортный сбор, туристический налог в 2022 году заплатило чуть больше половины гостей, подсчитал РБК на основе годовых отчетов муниципалитетов Краснодарского края о ходе эксперимента. Согласно данным отчетов 12 муниципалитетов, включенных в эксперимент по курортному сбору, в расположенных на их территории средствах размещения за год остановилось в общей сложности около 6,5 млн туристов (на 22% больше, чем за прошлый год). Если исходить из оценки министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края о числе плательщиков курортного сбора, налог платило 55% туристов.

При этом турпоток на краснодарских курортах, по данным местных чиновников, в 2022 году вырос. За год в регионе отдохнуло 17,4 млн туристов, что больше уровня 2021 года, когда Кубань приняла 16,8 млн отдыхающих, и даже лучше показателей доковидного 2019 года — 17,3 млн отдыхающих, сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Исходя из этих оценок, число заплативших курортный сбор в прошлом году могло быть почти в пять раз меньше числа всех отдыхавших.

Почему сбор платят не все туристы

Ранее РБК уже обращал внимание на кратное различие между числом гостей, которые платят курортный сбор, и количеством туристов, о которых отчитываются региональные чиновники. Например в 2019 году в Сочи курортный сбор заплатило менее половины отдыхающих.

Значительная доля постояльцев отелей — льготные категории граждан, освобожденные от уплаты курортного сбора. К примеру, в Сочи в 2022 году около трети туристов, останавливавшихся в официальных средствах размещения, согласно отчету о курортном сборе, могли воспользоваться этой льготой: в основном это были лица младше 18 лет, гости, которые провели в гостинице меньше суток, а также жители Краснодарского края.

Расхождение в цифрах может объясняться и методикой подсчета туристической статистики. К примеру, власти Сочи в 2019 году сопоставляют данные гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала и учитывают в качестве туристов даже тех, кто приезжает в город на один день, останавливается в квартирах или кемпингах или имеет собственную недвижимость на курорте и не платит туристический сбор. Кроме того, часть рынка средств размещения на южных курортах находится в серой зоне: большое число отдыхающих останавливается в частном секторе, обращал тогда внимание гендиректор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов.

Курортный сбор действительно не взимают с туристов гостевые дома и другое туристическое жилье в частном секторе, а также любые средства размещения с посуточной арендой, отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов. Ситуация, по его словам, ставит участников рынка в неравное положение с точки зрения конкуренции. Количество официальных отелей, которые взимают с туристов курортный сбор, с прошлого года не изменилось, поэтому число плательщиков сбора могло остаться на уровне прошлого года, допускает Прасов.

Предложение классифицированных гостиниц на Черноморском побережье ограничено, и в высокий сезон они, как правило, почти полностью загружены. К примеру, в Сочи в этом году была достигнута «предельная вместимость» в отелях, говорил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Процент загрузки в среднем по году составил 80-90% и выше, оценивают в Ассоциации малых отелей Сочи (АМОС). В отелях премиум-класса категории 4-5 звезд в сезон «свободных номеров обычно не остается», рассказывал ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На фоне ограничения поездок россиян за рубеж в 2022 году из-за санкций, затронувших авиацию и банковский сектор, внутренний туристический поток по России вырос, говорит осно­ва­тель управля­ю­щей ком­па­нии Hot Con­sult­ing Ро­ман Са­бир­жа­нов. Закрытие аэропортов части южных курортов в 2022 году повлияло скорее на время в пути до курорта, чем на загрузку отелей, добавляет Прасов. Сабиржанов предположил, что расхождение между турпотоком в Краснодарском крае и количеством плательщиков курортного сбора связано с уходом владельцев отелей «в тень». По его словам, взимание дополнительной платы с гостей и повышение ставки курортного сбора снижает конкурентоспособность гостиницы, и это стимулирует владельцев средств размещения работать неофициально.

Увеличение ставки курортного сбора не могло сыграть большой роли для дорогих отелей южных курортов, возражает гендиректор Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Загрузка отелей в Краснодарском крае в прошедшем году увеличилась, а, значит, должно увеличиться и количество плательщиков, рассуждает эксперт. Проблема, по его мнению, может быть связана с администрированием сбора, который не включен в стоимость проживания, и должен оплачиваться отдельно наличными.

Курортный сбор по-прежнему действует в России на условиях эксперимента, и полноценного анализа по его итогам нет, но разница между числом оплативших курортный сбор в Краснодарском крае и числом туристов, посетивших регион в 2021 и 2022 годах, — колоссальна, негодует председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. «По факту курортный сбор оплачивают те отели и санатории, которые и так работают в правовом поле и платят все положенные налоги и сборы. Наша позиция — либо добиваться взимания сборов со всех туристов, которые обязаны его оплатить по закону, либо признать итоги эксперимента неэффективными и отменить сбор окончательно», — резюмировал эксперт.