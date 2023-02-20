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В АТОР объяснили условия для начала безвизовых поездок в Китай

В Ассоциации туроператоров объяснили условия для начала безвизовых поездок в Китай
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images

Сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем еще не означает начала работы по отправке тургрупп как с одной, так и с другой стороны, заявили РБК в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР пояснили, что для возобновления безвизовых поездок Москва и Пекин должны обменяться списками туроператоров, которые могут отправлять туристов по двустороннему соглашению. Сейчас идет процесс урегулирования технических вопросов, российский регулятор ожидает перечень уполномоченных туроператоров от китайских коллег.

Однако даже предоставление перечней не будет означать возобновления безвизовых поездок, подчеркнули в ассоциации. Для этого обе стороны должны установить дату, с которой можно начать формировать группы для безвизового обмена. «Очередной шаг по возобновлению полноценного туристического потока между Китаем и Россией сделан, но его недостаточно, ждем дату», — резюмировали в АТОР.

Опрошенные ассоциацией специалисты полагают, что Китай займется рассмотрением списков не раньше середины или даже конца марта 2023 года. Пока граждане России могут въехать на территорию КНР, если у них есть уже действующая виза, новые документы не выдают.

Россия и Китай заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках в 2000 году. Договор позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней. Действие соглашения приостанавливали из-за пандемии COVID.

Теги
АТОР Ассоциация туроператоров России Китай безвизовый режим безвизовые групповые турпоездки
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