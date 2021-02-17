Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты

Генпрокуратура выявила чрезмерные расходы на зарплаты в Российском экологическом операторе, отсутствие стратегии развития и регулярного мониторинга регионов. Оператор уже подготовил план устранения нарушений

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Генеральная прокуратура в ходе плановой проверки работы Российского экологического оператора (РЭО) и его учредителя Минприроды за 2019–2020 годы «выявила многочисленные нарушения федерального законодательства». Это следует из письма первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана, которое он отправил 27 января министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

У РБК есть копия письма. Представители Минприроды и Российского экологического оператора подтвердили его подлинность. РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Какие нарушения выявила Генпрокуратура

РЭО был создан в январе 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина в статусе публично-правовой компании для курирования мусорной реформы, которая стартовала в России как раз в этот момент. Ее цель — создание экономики полного цикла с повышением доли переработки отходов и снижением доли их захоронения. В каждом регионе должны появиться и быть утверждены территориальные схемы сбора, обработки и утилизации мусора, а также выбраны региональные операторы.

Первым гендиректором компании стал Денис Буцаев, который до этого был зампредом правительства Московской области. В ноябре 2019 года он ушел в отставку, но вернулся на этот же пост спустя год — 20 ноября 2020 года. С января по октябрь 2020 года должность главы компании занимал Илья Гудков.

Генпрокуратура обнаружила почти двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году, на которое было дано согласие Минприроды. На зарплаты было направлено 146,6 млн руб. вместо согласованных 79,45 млн руб. «за счет использования денежных средств, предназначенных на другие целевые статьи расходов», пишет Буксман. Общий транш из бюджета в качестве имущественного взноса в капитал оператора составил 220 млн руб. По словам источника РБК, близкого к РЭО, бюджет на всю работу компании за этот год составил менее 500 млн руб. «При этом министерством (Минприроды. — РБК) за весь период деятельности Российского экологического оператора ни разу не проводились проверки и ревизии расходования им средств федерального бюджета», — указывает Буксман.

Согласно письму РЭО также проводил «неправомерные» выплаты квартальных премий сотрудникам на общую сумму 76,7 млн руб. Решение о выплатах этих премий за второй и третий кварталы 2019 года было принято в октябре того же года «в отсутствие сэкономленных средств и заработанных средств». Но фактически они были выплачены в первом полугодии 2020 года также за счет средств федерального бюджета. В июле 2019 года в Telegram-каналах появился список зарплат, бонусов и премиальных надбавок руководства РЭО, согласно которому совокупный доход главы компании должен был составлять 2,66 млн руб. в месяц. «У меня зарплата около 950 тыс. [руб.], по-моему, включая бонусы. Официальный оклад в настоящий момент 510 тыс. [руб.], дальше надбавки», — заявил в ответ на это Буцаев в интервью РБК в ноябре 2019 года.

Кроме того, Генпрокуратура пришла к выводу, что до сих пор не принята стратегия развития компании на пять лет, призванная определить целевые показатели и ожидаемые результаты деятельности. «Минприроды и компанией не принимаются необходимые меры по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), предотвращению их вредного воздействия на окружающую среду, не осуществляется координация федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления», — говорится в письме. В частности, РЭО не организовал ежемесячный мониторинг достижения в регионах показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», а направляемые в министерство отчеты «нередко содержат неполные, недостоверные и документально не подтвержденные сведения».

Более того, в ходе проверки было «вскрыто незаконное перекладывание министерством на Российского экологического оператора полномочий, отнесенных к компетенции федеральных органов исполнительной власти», пишет Буксман. Так, по приказу Минприроды Буцаев был назначен руководителем реализации проекта «Комплексная система обращения с ТКО», что «противоречит» паспорту нацпроекта «Экология» — такая обязанность должна быть возложена на замминистра.

Минприроды является учредителем и главным распорядителем средств федерального бюджета, передаваемых РЭО в качестве имущественного взноса, с момента основания компании. С мая 2019-го по ноябрь 2020 года министерство возглавлял Дмитрий Кобылкин. После его отставки новым министром был назначен Александр Козлов.

Как должны быть исправлены нарушения

Генпрокуратура пришла к выводу о «самоустранении» Минприроды от правового и финансового обеспечения РЭО государственных задач по формированию комплексной системы по обращению с ТКО. Буксман поручил принять «конкретные меры» по устранению допущенных нарушений закона и их причин.

Министерство и РЭО должны обеспечить «надлежащую» реализацию задач по улучшению экологической обстановки в России и формированию комплексной системы обращения с мусором. Минприроды поручено «взять под контроль» деятельность РЭО, в том числе расходование средств федерального бюджета, и ускорить утверждение стратегии развития и «объективного отчета» о деятельности компании.

Среди поручений заместителя генпрокурора — решение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, «виновных в допущенных нарушениях законодательства». «В качестве дисциплинарного взыскания по общим правилам Трудового кодекса (ст. 192) предполагается: замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям», — отмечает Наталья Беляева, гендиректор юридической компании «Дельфи», замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России». Законом «О государственной гражданской службе» дополнительно предусмотрен такой вид дисциплинарного наказания, как предупреждение о неполном должностном соответствии, добавляет она.

По словам Беляевой, предписание Генпрокуратуры не предполагает каких-то резких выводов, материальных взысканий или уголовной ответственности для виновных должностных лиц Минприроды и РЭО. Она считает, что нынешнему руководителю компании Денису Буцаеву, несмотря на обвинение в чрезмерных выплатах и других нарушениях, не грозит увольнение. Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая возглавляет набсовет РЭО, поручила Минприроды и компании разработать и утвердить план устранения выявленных нарушений с указанием конкретных сроков и ответственных лиц, сказала РБК ее представитель Марта Галичева. «По итогам служебной проверки, в частности, будет определено взыскание для сотрудников. Предположения и выводы делать преждевременно», — добавила пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева.

Какие меры примут Минприроды и РЭО

Евсеева сообщила РБК, что глава Минприроды Александр Козлов с 12 февраля организовал служебную проверку должностных лиц, отвечавших за создание стратегии работы РЭО и распределение полномочий по федеральному проекту «Комплексная система по обращению с отходами» на предмет возможного нарушения закона. Она будет длиться месяц, и о ее результатах доложат в Генпрокуратуру.

Как глава Минприроды проводил проверку закупки мусорных контейнеров Через несколько дней после назначения в Минприроды, в ноябре 202 года, Александр Козлов организовал служебную проверку по факту неисполнения поручений вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах. Тогда речь также шла о дисциплинарных взысканиях, предусмотренных законом о государственной службе. По итогам этой проверки уволился замминистра Константин Румянцев, который до начала сентября прошлого года курировал деятельность подразделений министерства, ответственных за обращение с отходами.

По словам представителя РЭО, в компании также проанализировали письмо Генпрокуратуры и разработали план конкретных мероприятий по устранению замечаний. «Этот план утверждается генеральным директором [Денисом Буцаевым] и будет представлен на совместное рассмотрение с участием представителей Генеральной прокуратуры. По ряду пунктов внутри компании инициированы служебные проверки должностных лиц», — добавил он.

Он указывает, что начало мусорной реформы было связано со многими сложностями, в числе которых проблемы с ее реализацией в отдельных муниципалитетах и регионах, сложные и длительные бюрократические процедуры, отсутствие нормативно-правового регулирования, а также противоречия в решении ключевых вопросов развития отрасли со стороны участников процесса. «Сметы на самые примитивные, жизненно необходимые расходы согласовывались месяцами. Потом произошла смена гендиректора, а затем и смена правительства. Начался процесс формирования нового набсовета и пандемия», — добавляет источник, близкий к РЭО.

Собеседник РБК утверждает, что из-за отсутствия работающих механизмов в 2019–2020 годах было невозможно реализовать меры поддержки отрасли. Это признавала и Абрамченко. «Сейчас, согласно нормативным документам, РЭО может инвестировать в компании — переработчики отходов, уставный капитал которых не превышает 10 тыс. руб. Когда начинаешь оценивать риски, понимаешь, что не можешь с бюджетными деньгами войти в капитал такой организации. Поэтому коллеги [из РЭО] ни рубля не вложили в такие предприятия», — говорила она в интервью РБК в сентябре 2020 года.

В 2020 году ситуация изменилась, утверждает источник, близкий к РЭО: региональные операторы получили реальную поддержку (им были выделены из бюджета около 9 млрд руб. на покрытие кассовых разрывов), начала строиться инфраструктура и стартовала работа по полному пересмотру существующих мер поддержки отрасли со стороны РЭО, утверждает собеседник РБК. В конце 2020 года правительство решило расширить меры поддержки проектов по утилизации мусора.