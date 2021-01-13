Мишустин уволил первого замминистра в рамках реформы системы управления

Константин Румянцев (Фото: council.gov.ru)

Первым заместителем министра, уволенным в рамках оптимизации штата в органах исполнительной власти с формулировкой «в связи с сокращением должности», стал Константин Румянцев из Минприроды.

Соответствующее распоряжение, датированное 12 января, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В конце декабря 2020 года РБК со ссылкой на источник в ведомстве и представителя министерства писал, что Румянцев уйдет в отставку.

В Минприроды он отвечал за международное сотрудничество и вопросы изучения Арктики, ранее курировал деятельность подразделений министерства, ответственных за обращение с отходами. В ноябре новый глава ведомства Александр Козлов инициировал служебную проверку из-за неисполнения поручений вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах.

Помимо Румянцева распоряжениями премьер-министра Михаила Мишустина от 12 января были уволены по их просьбе замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков и замглавы Минтранса Юрий Цветков.