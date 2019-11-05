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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Гендиректор «Российского экологического оператора», куратора мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты. С надбавками топ-менеджер получает около 950 тыс. руб. в месяц
Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты. «У меня зарплата около 950 тыс. [руб.], по-моему, включая бонусы. Официальный оклад в настоящий момент 510 тыс. [руб.], дальше надбавки», — сказал он.

Президент Владимир Путин 14 января 2019 года подписал указ о создании РЭО, 100-процентной госкомпании, которая курирует комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). РЭО, зарегистрированная в апреле в форме публично-правовой компании, курирует работу всех региональных операторов по вывозу отходов, будет выступать участником концессионных соглашений и ГЧП для деятельности в области обращения с отходами. Компания также имеет право выступать соинвестором проектов в мусорной отрасли и привлекать инвесторов в проекты.

В начале июля Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал список зарплат, бонусов и премиальных надбавок руководства РЭО. По данным канала, зарплата генерального директора составляла 586 тыс. руб. в месяц, с учетом нескольких надбавок — за особые условия, срочность, секретность — совокупный доход топ-менеджера должен составлять 2,66 млн руб. в месяц, а разовая выплата к отпуску — еще 2,9 млн руб. Вице-президент по связям с общественностью этой госкомпании Вячеслав Духин тогда называл эту информацию «фейком». Это подтвердил РБК Буцаев, сказав, что недостоверная информация появилась со стороны «недоброжелателей компании».

Размер оплаты труда сотрудников РЭО утверждал наблюдательный совет под руководством вице-премьера Алексея Гордеева. «Все сведения об имуществе и доходах, полученных топ-менеджерами РЭО, будут ежегодно публиковаться в Сети в соответствии с указом президента РФ от 8 июля 2013 года №613. Эта информация будет предоставлена российским СМИ и размещена на официальном сайте компании REO.RU», — сообщала компания 17 июля. Утвержденный бюджет РЭО на 2019 год составил 991 млн руб.

По словам Буцаева, в компании работают пока всего 100 человек. «У нас 263 ставки. Но с июня у нас работают только 100 человек. Мы изначально ориентированы на людей достаточно высокопрофессиональных, хотя уровень зарплат в РЭО — значительно ниже, чем в большинстве госкомпаний», — сказал он.

Согласно рейтингу «25 самых дорогих руководителей компаний» журнала Forbes, опубликованному в конце 2016 года (более поздних данных журнал не публиковал, отказавшись от дальнейшего выпуска рейтинга), самое высокое вознаграждение было у предправления «Газпрома» Алексея Миллера — $17,7 млн в год, или $1,475 млн в месяц (около 94,5 млн руб.), на втором месте главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин — $13 млн в год, или $1,08 млн в месяц (около 69,4 млн руб.), на третьем месте президент Сбербанка Герман Греф — $11 млн в год, или $0,92 млн в месяц (58,7 млн руб.).

Автор: Людмила Подобедова
Теги: госкомпании зарплаты
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