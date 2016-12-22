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TechCrunch узнал о скором выпуске Telegram собственной криптовалюты
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TechCrunch узнал о скором выпуске Telegram собственной криптовалюты
Технологии и медиа, 08 янв, 19:55
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TechCrunch узнал о скором выпуске Telegram собственной криптовалюты
В марте этого года Telegram может выпустить собственную криптовалюту — Gram. За счет ее выпуска мессенджер планирует привлечь $3–5 млрд, по данным TechСrunch, что сделает это ICO крупнейшим в истории
Фото: Никита Попов / РБК

Мессенджер Telegram, созданный бывшим главой «ВКонтакте» Павлом Дуровым, планирует создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту. Об этом пишет портал TechCrunch со ссылкой на собственные источники. Платформа получит название Telegram Open Network (TON), а криптовалюта будет называться Gram.

Ранее, в конце декабря на YouTube появилась презентация блокчейн-проекта, якобы разработанного Telegram. Подтвердить ее подлинность не удалось: Павел Дуров не ответил на соответствующий запрос РБК. Однако на следующий день после публикации презентации основатель Telegram указал в своем аккаунте в Twitter, что все официальные объявления публикуются на сайте telegram.org, а все остальное, скорее всего, является неправдой. Впрочем, Дуров не уточнял, к какому конкретно сообщению относилась эта ремарка.

Как пишет TechCrunch, для выпуска собственной криптовалюты компания проведет ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение монет криптовалюты или токенов — записей в реестре блоков транзакций, которые могут подтверждать наличие у их держателя прав на определенные объекты). Telegram намеревается привлечь $500 млн на​ предпродаже токенов, то есть в рамках всего ICO компания может привлечь от $3 млрд до $5 млрд, пишет TechCrunch, оговариваясь, что цифры могут поменяться. В то же время издание отмечает, что это ICO может стать крупнейшей на данный момент продажей криптовалюты, больше размещения Tezos, которая привлекла $230 млн в июле 2017 года.​

Само ICO планируется провести в марте этого года. В рамках предпродажи инвесторам, не входящим в ближний круг Павла Дурова, могут установить требование вкладывать минимум $20 млн. Причем в отличие от большинства ICO желающие участвовать в размещении Telegram должны будут вкладывать фиатные валюты (например, доллары), а не криптовалюты. TechCrunch пишет, что интерес к ICO проявляют несколько топовых институциональных инвесторов. Один из них — Mail.Ru Group. Компания «никогда не просила о возможности участвовать в ICO Telegram, мы с удивлением узнали об этой новости», — заявил РБК представитель Mail.Ru Group.

​По данным TechCrunch, блокчейн-платформа TON позволит обезопасить все платежи между пользователями Telegram. Мессенджер уже популярен в сообществе тех, кто интересуется криптовалютами. Кроме того, приложение позиционирует себя как защищенный мессенджер, и децентрализованная блокчейн-платформа позволит обезопасить все операции между пользователями, как внутри, так и извне, включая правительства разных стран, которые борются с Telegram из-за вопросов приватности, отмечает TechCrunch.

​Помимо виртуальных валют пользователи также смогут через свой электронный кошелек в Telegram переводить и обычные деньги. Электронный кошелек может быть запущен в четвертом квартале 2018 года. Также планируется, что через платформу смогут работать сервисы от сторонних разработчиков и боты — для этого во втором квартале 2019 года будет запущен TON Services.

В документах, описывающих детали проекта (так называемый white paper), говорится, что для продажи инвесторам будет доступно 44% валюты Gram. Еще 4% останется во владении команды Telegram на четыре года. При этом отмечается, что по меньшей мере 52% всей добытой криптовалюты останется у компании, чтобы избежать спекуляций.

Детали будущего ICO приведены и в презентации в канале «Телеграм-маркетинг». В этом документе говорится, что закрытый пресейл токенов может состояться в январе, а основное ICO — в марте этого года. Привлеченные средства планируется использовать для развития Telegram и TON. В этой презентации отмечается, что в приложение Telegram будут встроены криптокошельки TON, благодаря чему миллионы пользователей смогут безопасно хранить свои средства в блокчейне. Доступ к этому кошельку будет храниться в режиме сквозного шифрования с помощью ключа, который будет известен только владельцу кошелька.

В недавнем интервью агентству Bloomberg Дуров назвал биткоин «цифровым золотом» и заявил, что около четырех лет назад купил 2 тыс. биткоинов по цене $750 за «монету». Общий объем инвестиций составил $1,5 млн. В декабре стоимость криптовалютного портфеля предпринимателя превышала $35 млн.

Автор: Ирина Ли.
Теги: Павел Дуров , Telegram , криптовалюта , ICO
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