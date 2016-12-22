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Размещение по Telegram: что известно о самом ожидаемом ICO 2018 года
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Размещение по Telegram: что известно о самом ожидаемом ICO 2018 года
Технологии и медиа, 16 янв, 20:36
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Размещение по Telegram: что известно о самом ожидаемом ICO 2018 года
Компания Telegram Павла Дурова намерена привлечь в результате ICO рекордную сумму в несколько миллиардов долларов. РБК разобрался, как будет работать новая блокчейн-платформа, на создание которой будут направлены эти средства
Павел Дуров (Фото: Manuel Blondeau / AOP.Press / Corbis / Getty Images)

В декабре прошлого года создатель Telegram ​Павел Дуров в интервью Bloomberg сказал, что зарабатывать его сервис, бесплатный для пользователей, может начать уже в 2018 году. Примерно тогда же на YouTube появилась презентация блокчейн-проекта, якобы разработанного Telegram, а в начале этого года портал TechCrunch со ссылкой на собственные источники сообщил, что Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON), а также криптовалюту Gram. Наконец, 15 января сразу несколько Telegram-каналов, посвященных деятельности мессенджера, начали распространять 132-страничный документ с техническим описанием такого проекта, подписанный Николаем Дуровым, техническим директором Telegram и братом Павла Дурова.

Дуровы официально не подтверждают подлинность этого меморандума. В ответ на соответствующие вопросы Павел Дуров лишь отсылает к сообщению в своем аккаунте в Twitter и канале Telegram News, где указывалось, что Telegram публикует официальные сообщения на сайте telegram.org. «Если вы видите другие сайты, которые утверждают, что публикуют новости или анонсы от имени нашей команды, наиболее вероятно, это подделка», — отмечалось в записи.

На официальном сайте мессенджера никаких сообщений, касающихся TON или Gram, до сих пор не появилось. Однако источник РБК, близкий к участникам проекта, и несколько экспертов из компаний, специализирующихся на ICO и криптовалютах, подтвердили подлинность меморандума, посвященного TON. РБК проанализировал этот документ и разобрался, каким образом Telegram намеревается привлечь инвестиции.

Зачем нужен новый блокчейн и чем он будет отличаться от прочих?

Как утверждается в меморандуме, недостаток подавляющего большинства существующих блокчейнов — низкая скорость совершения транзакций по сравнению с операциями, которые можно проводить через международные платежные системы. Эксперты это подтверждают. «Одна из основных проблем новых финансовых технологий, самым распространенным примером которых являются биткоин и другие криптовалюты, в том, что средняя пропускная способность пока находится на уровне девяти транзакций в секунду, тогда как централизованные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, в среднем обрабатывают 7 тыс. транзакций в секунду только по США, а на пиковых нагрузках — 40 тыс. транзакций в секунду. Это на данный момент препятствует широкому использованию криптовалют», — говорит сооснователь консалтинговой компании ModernToken Александр Гаркуша.

Блокчейн TON, согласно меморандуму, намеревается подтверждать миллионы транзакций в секунду.

По словам основателя блокчейна Universa Александра Бородича, уже сейчас в мире достаточно блокчейн-платформ, в которых скорость заметно выше, чем у Bitcoin и Ethereum. «В России это и Waves Platform, и Universa Blockchain. В целом высокая производительность блокчейн-платформ — одно из основных конкурентных преимуществ при решении, в частности, финансовых задач. Большая скорость TON может обеспечить ей лидерство в работе с текущей базой пользователей мессенджера Telegram, для которых переход на новые технологии будет практически незаметен. Именно это преимущество может позволить TON занять свою нишу на рынке блокчейн-платформ», — считает Бородич.

Фото: Никита Попов / РБК

Как будет достигаться такая скорость работы TON?

В основу TON будет положена многоуровневая технология блокчейн.

Суть традиционной технологии блокчейн, которая используется для работы платежных систем Bitcoin и Ethereum, состоит в создании децентрализованной электронной системы отношений, при которой каждая следующая транзакция хранит в себе информацию о предыдущих, то есть они связаны между собой, как звенья одной цепи. Каждое звено именуется блоком и не может быть изменено или удалено из системы без разрушения всей цепи.

Многоуровневая платформа, которую намерен создать Telegram, будет отличаться тем, что вместо новых блоков в цепочке будут новые блокчейны. Таким образом, весь массив операций, которые приходится обрабатывать блокчейну, будет разделен между более мелкими цепями. По словам независимого ICO-консультанта Филиппа Егорова, за счет этого и планируется достичь декларируемую пропускную способность в миллионы транзакций в секунду. «TON — не первый многоуровневый блокчейн, но дробность у него большая, чем в среднем на подобных проектах, — поясняет он. — Задачи распределяются на разные цепочки блоков, каждый из которых будет решать определенные задачи в рамках общей системы».

«Гипотетически перевод подтверждения транзакций на различные блокчейны позволит распределять нагрузку со всей сети на отдельные ее части», — соглашается основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук.

Кроме того, создатели TON хотят избежать одной из проблем современных блокчейн-платформ — разветвления криптовалют (так называемый форк — изменение программного кода, в результате которого может появиться новая криптовалюта; в августе таким образом от биткоина отделился Bitcoin Cash). Создатели TON уверяют, что в их системе форки практически невозможны, разве что в результате ошибки майнеров. А если ошибки в блоках все-таки будут обнаружены, многоуровневая вертикальная система позволит их быстро заменить или исправить, не мешая работе основной цепи.

Как можно будет майнить Gram?

Базовой криптовалютой для проведения транзакций в TON будет Gram. Майнинг Gram также будет отличаться от привычного. Созданием и подтверждением новых блоков, то есть добычей этой криптовалюты, будут заниматься, согласно меморандуму, так называемые валидаторы (от англ. validate — ратифицировать, подтверждать). В документе они называются «новыми майнерами». При этом каждый месяц валидаторы будут меняться — на эту работу будут выбирать 1 тыс. новых пользователей.

«Чтобы стать валидатором, пользователю нужно будет приобрести высокопроизводительный сервер и подвести к нему стабильное интернет-соединение. Это не так затратно, как приобретение оборудования с микросхемами ASIC, которое нужно для майнинга биткоина», — отмечено в документе. При этом валидаторы должны будут иметь на своем счету определенный объем криптовалюты, который выступает в качестве залога качественной работы. Валидатор может лишиться его, если подпишет недействительный блок в системе.

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Как Telegram планирует использовать TON?

Создатели TON обещают интегрировать систему в разнообразные интернет-сервисы и осуществлять связанные с их работой платежи, что может повысить популярность криптовалют и облегчить доступ к ним неискушенным пользователям. «TON будет легко интегрироваться в сторонние мессенджеры и социальные сети, что сделает технологию блокчейн и распределенные сервисы наконец доступными обычным людям, а не только сообществу ранних пользователей криптовалют. Мы обеспечим пример такой интеграции в другой наш проект — мессенджер Telegram», — говорится в меморандуме. Транзакции в TON будут осуществляться в Gram, но при этом блокчейн будет способен поддерживать работу более 4 млрд других криптовалют, отмечается в документе.

В случае успеха этого проекта Telegram станет вторым в мире популярным мессенджером с возможностью проведения платежей. Сейчас такой функции нет ни в WhatsApp, ни в Viber, ни в Facebook Messenger, она реализована в популярном китайском приложении для обмена сообщениями WeChat. Так, у этого сервиса, по собственным данным компании, более 600 млн пользователей, регулярно осуществляющих платежи в системе.

Кто и сколько может вложить в ICO Telegram

По данным TechCrunch, ICO проекта TON состоится в марте, в январе должна была пройти предпродажа (пресейл). На первом этапе заявки принимались от людей, близких к руководству компании. По информации двух источников РБК среди участников крипторынка, пресейл уже состоялся и спрос превысил предложение. По словам одного из собеседников РБК, инвесторов из России было слишком много, поэтому прием заявок от россиян был ограничен. TechCrunch отмечал, что минимальная сумма инвестирования — $20 млн. Один из собеседников РБК назвал другую сумму — $10 млн, другой источник рассказал, что минимальный порог устанавливался в индивидуальном порядке.

Как писал TechCrunch, Telegram на пресейле планирует привлечь $500 млн, в рамках всего ICO — от $3 млрд до $5 млрд. Если ICO Telegram состоится в таком объеме, то это станет крупнейшей на данный момент продажей криптовалюты. Ранее рекорд принадлежал компании Tezos, которая привлекла $230 млн в июле 2017 года.​

TechCrunch сообщал, что проектом может заинтересоваться Mail.Ru Group, однако холдинг опроверг какое-либо желание участвовать в ICO мессенджера. Представители инвестиционных фондов, участвовавших в других ICO, отказались комментировать, интересно ли им размещение Telegram. По мнению руководителя TMT-центра E&Y Юрия Гедгафова, крупные инвесторы к этому размещению отнесутся с осторожностью. «У Telegram раскрученный бренд, что сделает такое ICO «народным» — привлечет много неискушенных покупателей, которые взвинтят цену токенов. Кроме того, распространяемые на форумах выдержки из white paper (меморандума. — РБК) обещают решить все проблемы существующих криптовалют, что без работающего прототипа проверить сложно. И главное, такой объем может привлечь внимание регуляторов стран, где широко используется Telegram», — говорит эксперт.

Авторы: Ирина Ли, Александра Посыпкина, Мария Коломыченко, Анна Балашова.
Теги: Павел Дуров , Telegram , блокчейн , ICO
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