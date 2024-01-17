Forbes узнал, что Потанин и Алекперов против 5% «Яндекса» для Кудрина

Потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», в том числе Потанин и Алекперов, предлагают пересмотреть размер опционного пакета для Кудрина. 5% акций были предложены ему основателем «Яндекса» Аркадием Воложем

Фото: Владислав Шатило / РБК

Потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса», в том числе бизнесмены Владимир Потанин и Вагит Алекперов, предлагают пересмотреть размер опционного пакета для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к «Яндексу», а также собеседника в инвестиционном сообществе.

По словам собеседника, близкого к «Яндексу», речь идет об опционах на акции МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», которая была зарегистрирована в специальном административном районе на территории острова Октябрьский в Калининградской области в декабре 2023 года. Предполагается, что МКАО «Яндекс» получит российские активы нидерландской Yandex N.V. — головной компании группы «Яндекс» — и новых владельцев, сообщает издание.

В сентябре 2022 года Forbes писал, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину, который тогда возглавлял Счетную палату, 5% акций «Яндекса» через опционы за переход в компанию и помощь в разделении российского и международного бизнеса. Стоимость этой доли тогда оценивалась в $325 млн. Источник РБК тогда также рассказывал, что в сентябре состоялась встреча Кудрина с президентом Владимиром Путиным, на которой была согласована передача «западному» «Яндексу» прав на разработки в области беспилотников. В обмен Кудрин должен был получить 5% в российском бизнесе «Яндекса», говорил собеседник РБК. В ноябре источник РБК сообщил, что Кудрин на встрече с Путиным согласовал свой переход в «Яндекс» и разделение активов компании. По словам собеседника, для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором экс-глава Счетной палаты должен получить «некую должность» (какую — пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные — через какое-то время. Кудрин работает советником по корпоративному развитию «Яндекса» с 9 декабря 2022 года.

Как пояснил источник Forbes, 5% были верхней границей пакета акций «Яндекса», на который мог претендовать Кудрин в рамках исходной договоренности, теперь речь идет о 2–3%». При этом потенциальные инвесторы «настаивают на снижении до 1,5%», рассказал собеседник. Кудрин может рассчитывать на опционы не менее чем на 2,5% акций компании, полагает источник издания в инвестиционном сообществе.

По состоянию на 15 января капитализация «Яндекса» на Московской бирже составила 972,5 млрд руб., или $11 млрд по курсу ЦБ. Таким образом, 3% «Яндекса» стоили 29,2 млрд руб., или $331 млн.

Собеседники связывают возможный пересмотр размера опционного пакета Кудрина с тем, что сделка по разделению активов Yandex N.V. затянулась. «Когда заключалась договоренность между Воложем и Кудриным, то имелось в виду, что сделка [«Яндекса»] сложится до конца 2022 года, причем с лицензиями [на интеллектуальную собственность] для Воложа помимо других условий. Это и было обязательством и работой Кудрина. Но [сделка тогда] не сложилась», — пояснил источник, близкий к «Яндексу».

По словам одного из собеседников издания, переговоры с Кудриным о переходе в «Яндекс» инициировал совет директоров Yandex N.V. К этому моменту Волож покинул совет директоров, утверждает источник. Официально «Яндекс» сообщил об уходе Воложа со всех постов в группе компаний и о выходе из совета директоров Yandex N.V. 3 июня 2022 года, после того как он попал под санкции ЕС. Кудрин с июля прошлого года также находится под блокирующими санкциями США в связи с «работой в технологическом секторе российской экономики».

На сделку Yandex N.V., по словам собеседников Forbes, близких к компании и знакомых с ее деталями, повлияло также антивоенное заявление Воложа. В августе прошлого года основатель «Яндекса» заявил: «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны». Он подчеркнул, что на Украине у него живут друзья и родственники и что он «в ужасе». По его словам, в 2014 году он уехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса». «В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена», — заявил он. Путин связал слова основателя «Яндекса» с желанием «сохранить деньги и связать свою жизнь с другой страной» и пожелал ему здоровья и хорошей жизни в Израиле.

После этого заявления «отменились лицензии Воложу» в рамках сделки Yandex N.V., рассказал собеседник издания. Bloomberg в ноябре прошлого года сообщал, что если до этого Yandex N.V. обсуждалась продажа инвесторам контрольного пакета в российском бизнесе, то после слов Воложа головная компания задумалась о продаже 100% российских активов. И теперь Потанин, Алекперов и другие потенциальные инвесторы в российский бизнес «Яндекса» «не хотят делиться добычей с Кудриным», рассказал источник.

По словам собеседника, Кудрин мог заработать до $5,5–6,5 млн, включая «подъемные» при уходе с госслужбы и переходе в «Яндекс» и до $2 млн за год работы в компании.

Кудрин не стал комментировать Forbes информацию о размере его опционного пакета и заработке в «Яндексе». Волож, представители «Яндекса» и холдинга «Интеррос», президентом которого является Потанин, также отказались от комментариев. Представитель ПАО «ЛУКОЙЛ», основным акционером которого является Алекперов, не ответил на запрос издания.