Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию

На встрече Кудрина с президентом России Владимиром Путиным в середине сентября была согласована передача «западному» «Яндексу» прав на разработки в области беспилотников, сообщил источник РБК

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину 5% за переход в компанию и помощь в разделении ее активов, сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндексу» и Кудрину. Это подтвердили источники РБК.

По данным собеседников Forbes, Кудрин получит долю в «Яндексе» через опционы. Источник издания, близкий к компании, рассказал, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом. Этот вопрос обсуждался в Тель-Авиве, утверждает издание. Кудрин как минимум дважды посещал Израиль этой весной.

По словам источника РБК, в середине сентября состоялась встреча Кудрина с президентом России Владимиром Путиным, на которой была согласована передача «западному» «Яндексу» прав на разработки в области беспилотников. В обмен Кудрин должен был получить 5% в российском бизнесе «Яндекса», отмечает собеседник РБК.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. РБК направил запрос в департамент внешних коммуникаций Счетной палаты России.

Об обсуждении раздела активов, в результате которого контроль над российским «Яндексом» может измениться, а основатель компании Аркадий Волож получит возможность независимо развивать часть ее бизнеса за рубежом, в июле со ссылкой на источники писал The Bell. По их данным, речь шла о нескольких проектах, в том числе по развитию беспилотников и образовательного проекта «Яндекс.Практикум».

Два источника издания говорили, что в случае сделки по передаче части проектов Воложу он лишится контроля над остальным бизнесом, а у российского «Яндекса» сменится материнская компания.

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Для согласования раздела активов с государством Волож попросил стать посредником главу Счетной палаты Алексея Кудрина, писало издание. Тот в июне встречался с президентом России Владимиром Путиным, где на закрытой встрече они обсуждали «Яндекс». Издание сообщало, что Кудрин не просто переговорщик, он может войти в управление компанией, покинув Счетную палату.

Сообщения о переходе Кудрина в компанию опровергали и в «Яндексе», и в Кремле.