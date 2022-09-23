Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию
Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину 5% за переход в компанию и помощь в разделении ее активов, сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндексу» и Кудрину. Это подтвердили источники РБК.
По данным собеседников Forbes, Кудрин получит долю в «Яндексе» через опционы. Источник издания, близкий к компании, рассказал, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом. Этот вопрос обсуждался в Тель-Авиве, утверждает издание. Кудрин как минимум дважды посещал Израиль этой весной.
По словам источника РБК, в середине сентября состоялась встреча Кудрина с президентом России Владимиром Путиным, на которой была согласована передача «западному» «Яндексу» прав на разработки в области беспилотников. В обмен Кудрин должен был получить 5% в российском бизнесе «Яндекса», отмечает собеседник РБК.
Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. РБК направил запрос в департамент внешних коммуникаций Счетной палаты России.
Об обсуждении раздела активов, в результате которого контроль над российским «Яндексом» может измениться, а основатель компании Аркадий Волож получит возможность независимо развивать часть ее бизнеса за рубежом, в июле со ссылкой на источники писал The Bell. По их данным, речь шла о нескольких проектах, в том числе по развитию беспилотников и образовательного проекта «Яндекс.Практикум».
Два источника издания говорили, что в случае сделки по передаче части проектов Воложу он лишится контроля над остальным бизнесом, а у российского «Яндекса» сменится материнская компания.
Для согласования раздела активов с государством Волож попросил стать посредником главу Счетной палаты Алексея Кудрина, писало издание. Тот в июне встречался с президентом России Владимиром Путиным, где на закрытой встрече они обсуждали «Яндекс». Издание сообщало, что Кудрин не просто переговорщик, он может войти в управление компанией, покинув Счетную палату.
Сообщения о переходе Кудрина в компанию опровергали и в «Яндексе», и в Кремле.