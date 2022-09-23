Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 16:25
Крупнейший производитель соли предупредил о риске перебоев с поставками Бизнес, 17:26
Студенты вечерних отделений не подпадут под частичную мобилизацию Политика, 17:25
На границе с Грузией ФТС зафиксировала очередь из 1715 машин Общество, 17:18
В Новой Каховке сработала система ПВО Политика, 17:17
Экс-глава BitMEX спрогнозировал снижение курса биткоина до $17,5 тыс. Крипто, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:15
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 17:12
10 главных вопросов о частичной мобилизации Политика, 17:12
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Овечкин высказался об ожиданиях от карьеры в НХЛ Спорт, 16:57
БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя Политика, 16:51
Прокуратура напомнила об ответственности за участие в акциях протеста Политика, 16:50
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 16:49
Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию Технологии и медиа, 16:42
Умер режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Общество, 16:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Волож предложил Кудрину 5% в «Яндексе» за переход в компанию

На встрече Кудрина с президентом России Владимиром Путиным в середине сентября была согласована передача «западному» «Яндексу» прав на разработки в области беспилотников, сообщил источник РБК
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину 5% за переход в компанию и помощь в разделении ее активов, сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к «Яндексу» и Кудрину. Это подтвердили источники РБК.

По данным собеседников Forbes, Кудрин получит долю в «Яндексе» через опционы. Источник издания, близкий к компании, рассказал, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом. Этот вопрос обсуждался в Тель-Авиве, утверждает издание. Кудрин как минимум дважды посещал Израиль этой весной.

По словам источника РБК, в середине сентября состоялась встреча Кудрина с президентом России Владимиром Путиным, на которой была согласована передача «западному» «Яндексу» прав на разработки в области беспилотников. В обмен Кудрин должен был получить 5% в российском бизнесе «Яндекса», отмечает собеседник РБК.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев. РБК направил запрос в департамент внешних коммуникаций Счетной палаты России.

«Яндекс» начал строительство своего самого мощного дата-центра в России
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

Об обсуждении раздела активов, в результате которого контроль над российским «Яндексом» может измениться, а основатель компании Аркадий Волож получит возможность независимо развивать часть ее бизнеса за рубежом, в июле со ссылкой на источники писал The Bell. По их данным, речь шла о нескольких проектах, в том числе по развитию беспилотников и образовательного проекта «Яндекс.Практикум».

Два источника издания говорили, что в случае сделки по передаче части проектов Воложу он лишится контроля над остальным бизнесом, а у российского «Яндекса» сменится материнская компания.

Читайте на РБК Pro
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Привыкли — и точка»: почему спорный бренд фастфуда в итоге прижился
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images В ИТ все еще не хватает людей. Какую специальность выбрать начинающим
Инструкции

Для согласования раздела активов с государством Волож попросил стать посредником главу Счетной палаты Алексея Кудрина, писало издание. Тот в июне встречался с президентом России Владимиром Путиным, где на закрытой встрече они обсуждали «Яндекс». Издание сообщало, что Кудрин не просто переговорщик, он может войти в управление компанией, покинув Счетную палату.

Сообщения о переходе Кудрина в компанию опровергали и в «Яндексе», и в Кремле.

Авторы
Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Наталья Галимова Наталья Галимова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Анастасия Серова
Яндекс раздел активов Аркадий Волож беспилотные автомобили
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Helsingin Sanomat узнала о заморозке активов «Яндекса» в Финляндии
Политика
Швецов допустил продажу бизнеса Мосбиржи по торгам долларом
Финансы
Кудрин поговорил с Путиным после неудачной попытки дозвониться
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter