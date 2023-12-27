«Яндекс» зарегистрировался в российском офшоре

В компании сообщили, что продолжают готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица — международной компании акционерное общество «Яндекс» — является одной из процедур

Фото: Владислав Шатило / РБК

Юрлицо компании «Яндекс» — МКАО «Яндекс» (международная компания акционерное общество) — зарегистрировалось в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области, следует из данных реестра.

«Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

25 декабря Центробанк зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов А и Б международной компании акционерного общества «Яндекс». В компании сообщили, что это произошло в рамках подготовки процесса реструктуризации. После этого акции «Яндекса» подорожали на 5%.

«Яндекс» был включен в реестр участников САР на острове Октябрьский 26 декабря, следует из записи в нем.

Менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. — головной компании группы «Яндекс» — с прошлого года обсуждают различные варианты реорганизации. Один из них предусматривал создание Yandex N.V российской «дочки», контрольный пакет в которой перейдет консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.

В октябре Yandex N.V. получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России на внутреннюю реструктуризацию. До конца года компания рассчитывала вынести вопрос на рассмотрение акционеров.

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В ноябре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Yandex N.V. рассматривает возможность продажи до конца года за один раз всех своих российских активов. Один из собеседников агентства оценил общую стоимость сделки в ₽560 млрд ($6,18 млрд) с учетом требования о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. Другой источник сказал, что сумма сделки составляет около $5 млрд. По словам одного из собеседников, Yandex N.V. может продать 100% холдинга, созданного в Калининградской области. Другой источник допустил полный выход Yandex N.V. из российских активов, но этот вопрос не решен окончательно.

На конец сентября основным владельцами голосующих акций Yandex N.V. были траст LASTAR, куда основатель «Яндекса» Аркадий Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%). При этом экономические доли распределялись по-другому: LASTAR (8,5%), директора и сотрудники (3,5%), акции в свободном обращении (87,9%).

В сентябре в «российский офшор» — на остров Октябрьский в Калининграде, — переехал с Британских Виргинских островов и холдинг VK.