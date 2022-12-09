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Технологии и медиа ,  
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Кудрин показал бейджик после перехода в «Яндекс»

Экс-глава Счетной палаты Кудрин вышел на работу в «Яндекс» и показал свой бейдж
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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндекс», сообщил он в своем телеграм-канале.

«Первый день на новой работе!» — написал Кудрин и опубликовал фото бейджика.

Фото: AlekseiKudrin / Telegram
Фото: AlekseiKudrin / Telegram

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Представление о его отставке подал президент России Владимир Путин.

Поначалу новое место работы экс-главы СП не называлось, Кудрин говорил, что планирует работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом. Позже он сообщил, что перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию. «Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — пояснил он.

О том, что Кудрин уйдет с поста главы СП и перейдет в «Яндекс», в ноябре рассказал источник РБК. По словам собеседника, Кудрин согласовал все с президентом Путиным 24 ноября. Саму компанию планируют разделить, среди вариантов — раздел на российскую и международные части, говорил источник РБК.

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В тот же день «Яндекс» подтвердил планы по разделу компании, сообщив, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. уже изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией.

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Алексей Кудрин Яндекс Счетная палата

Алексей Кудрин

чиновник, экономист, глава Счетной палаты

12 октября 1960 года
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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