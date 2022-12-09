Кудрин показал бейджик после перехода в «Яндекс»

Экс-глава Счетной палаты Кудрин вышел на работу в «Яндекс» и показал свой бейдж

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин вышел на работу в «Яндекс», сообщил он в своем телеграм-канале.

«Первый день на новой работе!» — написал Кудрин и опубликовал фото бейджика.

Фото: AlekseiKudrin / Telegram

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Представление о его отставке подал президент России Владимир Путин.

Поначалу новое место работы экс-главы СП не называлось, Кудрин говорил, что планирует работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом. Позже он сообщил, что перешел в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию. «Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — пояснил он.

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О том, что Кудрин уйдет с поста главы СП и перейдет в «Яндекс», в ноябре рассказал источник РБК. По словам собеседника, Кудрин согласовал все с президентом Путиным 24 ноября. Саму компанию планируют разделить, среди вариантов — раздел на российскую и международные части, говорил источник РБК.

В тот же день «Яндекс» подтвердил планы по разделу компании, сообщив, что совет директоров нидерландской Yandex N.V. уже изучает возможности изменения структуры владения и управления компанией.