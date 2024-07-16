 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Продажа российского «Яндекса» ,  
0 

Волож вернулся на пост главы бывшего Yandex N.V.

Сюжет
Продажа российского «Яндекса»
Волож возглавит Yandex N.V., которое сменит название на Nebius Group; в число топ-менеджеров компании со штаб-квартирой в Амстердаме войдут экс-сотрудники «Яндекса». Накануне сделку по продаже российского бизнеса закрыли
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Нидерландская компания Yandex N.V., которая накануне закрыла сделку по продаже российского отделения «Яндекса» и объявила о смене названия на Nebius Group, сформировала команду топ-менеджеров, говорится в ее сообщении.

На пост гендиректора вернулся сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Коммерческим директором стал Роман Чернин, который ранее был руководителем геосервисов «Яндекса». Должность директора по продуктам и инфраструктуре занял Андрей Короленко, тоже работавший в «Яндексе». Операционным директором стал Офир Нейв, бывший управляющий партнер в израильской фирме Arnon.

Волож в июне 2022 года попал под санкции Евросоюза, после чего покинул все должности в основанном им «Яндексе». 13 марта этого года Евросоюз исключил его из черных списков. Как писал Reuters, санкции против него признали «неоправданными с юридической точки зрения», в том числе после его антивоенного заявления от августа 2023-го. Бизнесмену принадлежит 32,66 тыс. акций класса А (обладают одним голосом) и 30,79 млн акций класса B (десять голосов) Yandex N.V., которые соответствуют 45,1% голосующей доли в компании.

В сообщении говорится, что в команду Nebius входят более 1 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира компании и ее основные центры исследований и разработок находятся в Амстердаме; также у нее есть офисы в Израиле, Европе и Северной Америке.

Yandex раскрыла, как поменяет схему управления и вернет Воложа
Технологии и медиа
Аркадий Волож

Основными направлениями деятельности компания назвала развитие платформы Nebius AI, занимающейся облачными технологиями, платформы Toloka AI, которая занимается генеративным искусственным интеллектом, технологий автономного вождения Avride и образовательной платформы TripleTen.

Бывший глава Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин накануне сообщил, что Yandex N.V. сменит название до 31 июля. Российский «Яндекс» начнет торги акциями на Мосбирже 24 июля.

Yandex N.V. в феврале договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов за 475 млрд руб., сумма учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости. Сделку разделили на два этапа, на первом был продан контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%). Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининграде, а ее основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый». Его пайщики — менеджеры «Яндекса», структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Российский «Яндекс» сохранил российские сервисы и активы, гендиректором компании остался Артем Савиновский.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Yandex Аркадий Волож Яндекс топ-менеджеры менеджмент
Аркадий Волож фото

Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о возвращении Воложа на пост главы Yandex N.V.
Бизнес
Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России
Технологии и медиа
Кудрин сохранил пост советника в «Яндексе»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
«Реал» представил Мбаппе 80 тысячам своих болельщиков. Видео Спорт, 15:08
Из-за аварии на ГРЭС без света в Бурятии остались более 115 тыс. человек⁠ Общество, 15:03
Нашествие медуз в Крыму. Видео Общество, 15:03
СК проверит видео с расстрелом «азовцами» российского военного Политика, 15:02
Роберту Метсолу переизбрали председателем Европарламента Политика, 15:01
Axios узнал, как Демпартия США собралась подавить «бунт» против Байдена Политика, 14:56
Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку аргентинских футболистов Спорт, 14:54
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизусть РБК и ГАЛС, 14:52
Гладков рассказал о разрушениях после взрыва дрона в белгородском селе Политика, 14:46
Лукашенко заявил об успешной деэскалации на границе с Украиной Политика, 14:42
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать 200 аккаунтов на YouTube Технологии и медиа, 14:41
Бывшая материнская компания «Яндекса» запланировала выкуп акций Инвестиции, 14:39
Герасимов встретился со взявшими под контроль Урожайное военными Политика, 14:36
Гладков назвал число погибших жителей с начала военной операции Политика, 14:34