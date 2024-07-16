Волож вернулся на пост главы бывшего Yandex N.V.

Волож возглавит Yandex N.V., которое сменит название на Nebius Group; в число топ-менеджеров компании со штаб-квартирой в Амстердаме войдут экс-сотрудники «Яндекса». Накануне сделку по продаже российского бизнеса закрыли

Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Нидерландская компания Yandex N.V., которая накануне закрыла сделку по продаже российского отделения «Яндекса» и объявила о смене названия на Nebius Group, сформировала команду топ-менеджеров, говорится в ее сообщении.

На пост гендиректора вернулся сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Коммерческим директором стал Роман Чернин, который ранее был руководителем геосервисов «Яндекса». Должность директора по продуктам и инфраструктуре занял Андрей Короленко, тоже работавший в «Яндексе». Операционным директором стал Офир Нейв, бывший управляющий партнер в израильской фирме Arnon.

Волож в июне 2022 года попал под санкции Евросоюза, после чего покинул все должности в основанном им «Яндексе». 13 марта этого года Евросоюз исключил его из черных списков. Как писал Reuters, санкции против него признали «неоправданными с юридической точки зрения», в том числе после его антивоенного заявления от августа 2023-го. Бизнесмену принадлежит 32,66 тыс. акций класса А (обладают одним голосом) и 30,79 млн акций класса B (десять голосов) Yandex N.V., которые соответствуют 45,1% голосующей доли в компании.

В сообщении говорится, что в команду Nebius входят более 1 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта. Штаб-квартира компании и ее основные центры исследований и разработок находятся в Амстердаме; также у нее есть офисы в Израиле, Европе и Северной Америке.

Основными направлениями деятельности компания назвала развитие платформы Nebius AI, занимающейся облачными технологиями, платформы Toloka AI, которая занимается генеративным искусственным интеллектом, технологий автономного вождения Avride и образовательной платформы TripleTen.

Бывший глава Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин накануне сообщил, что Yandex N.V. сменит название до 31 июля. Российский «Яндекс» начнет торги акциями на Мосбирже 24 июля.

Yandex N.V. в феврале договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов за 475 млрд руб., сумма учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости. Сделку разделили на два этапа, на первом был продан контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%). Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининграде, а ее основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый». Его пайщики — менеджеры «Яндекса», структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Российский «Яндекс» сохранил российские сервисы и активы, гендиректором компании остался Артем Савиновский.