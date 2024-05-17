 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Технологии и медиа ,  
0 

Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России

Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс» консорциуму инвесторов. Это первый этапа выхода из российского бизнеса, второй должен состояться в июле
«Яндекс» YNDX ₽4 307,4 -1,23% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нидерландская компания Yandex N.V., которая до сих пор была головной компанией для группы «Яндекс», закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс».

Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% последней принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии», они будут использоваться для будущей мотивационной программы сотрудников.

Как объявила Yandex N.V. 5 февраля, она договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд руб. и учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости, согласно требованию комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Покупателем является ЗПИФ «Консорциум.Первый», пайщики которого — менеджеры «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Власти обсудили передачу денег от продажи Yandex на поддержку электроники
Технологии и медиа
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Предполагалось, что Yandex N.V. продаст 68% акций российского «Яндекса» за 230 млрд руб. наличными в китайских юанях и до 68 млн акций Yandex N.V. класса А. В течение семи недель после первого этапа сделки должно произойти закрытие второго этапа: Yandex N.V. продаст оставшуюся долю в российском бизнесе за 108 млн своих акций класса А и сумму до 135 млрд руб. в юанях. Как отмечается в сообщении «Яндекса», ожидается, что сделка будет полностью закрыта в июле этого года.

В нем также указано, что акции МКПАО «Яндекс» будут торговаться на Московской бирже в первом котировальном списке под тикером YDEX с 10 июля 2024 года. Одновременно произойдет делистинг акций Yandex N.V. с этой площадки. До 31 июля Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса».

Стала известна дата первых торгов акциями «Яндекса» после раздела бизнеса
Инвестиции
Фото:РБК

Ранее 13 мая ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявил условия обмена акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс». Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или СПБ Бирже, смогут обменять их в соотношении 1:1. Для тех, кто покупал бумаги в зарубежном контуре, условия более сложные. Сейчас идет сбор заявок на обмен.

Новый проект о вине и культуре потребления

РБК Вино Вино

Как стать виноделом в России

РБК Вино Вино

4 неудобных вопроса о вине. Отвечает эксперт

РБК Вино Вино

«Винный переворот»: как Россия переходит на свое вино

РБК Вино Коктейли

Лучшие коктейли: выбор российских барменов

РБК Вино Еда и вино

Еда и вино: главные правила сочетаний

18+

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова
Yandex Яндекс продажа бизнеса

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Власти обсудили передачу денег от продажи Yandex на поддержку электроники
Технологии и медиа
Yandex раскрыла, как поменяет схему управления и вернет Воложа
Технологии и медиа
Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в России. Что это значит
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Путин назвал утку по-пекински любимым блюдом китайской кухни Общество, 15:20
Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело Общество, 15:16
ФССП объяснила техническим сбоем просьбу вернуть отсуженные ₽500 тыс. Общество, 15:10
Ethereum «приятно удивит» в ближайшие месяцы. Что это значит Крипто, 15:10
Путин заявил, что затронул в беседе с Си Цзиньпином олимпийское перемирие Политика, 15:06
Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России Технологии и медиа, 15:05
Россельхозбанк — о виноделии как визитной карточке и необходимых ресурсах РБК Вино, 15:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фазель отреагировал на обвинения в подкупе судей финала ЧМ-2014 Спорт, 14:59
Спрос иностранцев на жилье в Турции стал минимальным с 2020 года Недвижимость, 14:55
Российский поставщик урана уведомил о форс-мажоре после указа Байдена Бизнес, 14:54
В Москве простились с журналистом Максимом Кононенко Общество, 14:53
Вильфанд назвал Крым среди регионов, в которые снова вернутся заморозки Общество, 14:51
Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов Политика, 14:45
Путин объяснил цель назначения Белоусова министром обороны Политика, 14:35