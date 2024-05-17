Yandeх N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России

Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс» консорциуму инвесторов. Это первый этапа выхода из российского бизнеса, второй должен состояться в июле

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нидерландская компания Yandex N.V., которая до сих пор была головной компанией для группы «Яндекс», закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в России, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс».

Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс», еще 3,7% последней принадлежит ее «дочке» — ООО «Яндекс.Технологии», они будут использоваться для будущей мотивационной программы сотрудников.

Как объявила Yandex N.V. 5 февраля, она договорилась продать российский бизнес консорциуму инвесторов. Сумма сделки составит 475 млрд руб. и учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости, согласно требованию комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Покупателем является ЗПИФ «Консорциум.Первый», пайщики которого — менеджеры «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Предполагалось, что Yandex N.V. продаст 68% акций российского «Яндекса» за 230 млрд руб. наличными в китайских юанях и до 68 млн акций Yandex N.V. класса А. В течение семи недель после первого этапа сделки должно произойти закрытие второго этапа: Yandex N.V. продаст оставшуюся долю в российском бизнесе за 108 млн своих акций класса А и сумму до 135 млрд руб. в юанях. Как отмечается в сообщении «Яндекса», ожидается, что сделка будет полностью закрыта в июле этого года.

В нем также указано, что акции МКПАО «Яндекс» будут торговаться на Московской бирже в первом котировальном списке под тикером YDEX с 10 июля 2024 года. Одновременно произойдет делистинг акций Yandex N.V. с этой площадки. До 31 июля Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса».

Ранее 13 мая ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявил условия обмена акций Yandex N.V. на акции МКПАО «Яндекс». Инвесторы, покупавшие бумаги на Мосбирже или СПБ Бирже, смогут обменять их в соотношении 1:1. Для тех, кто покупал бумаги в зарубежном контуре, условия более сложные. Сейчас идет сбор заявок на обмен.