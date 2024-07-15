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Продажа российского «Яндекса» ,  
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Bloomberg узнал о возвращении Воложа на пост главы Yandex N.V.

Bloomberg: Аркадий Волож вернется на пост главы Yandex N.V.
Сюжет
Продажа российского «Яндекса»
Волож покинул «Яндекс» в 2022-м, попав под европейские санкции. В этом году его исключили из санкционных списков. Yandex N. V. (теперь Nebius Group) полностью продала бизнес в России, Волож вернется в компанию как CEO
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вернется к управлению нидерландской Yandex N.V. после того, как она 15 июля закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Компания сменит название на Nebius Group.

Компания сообщила, что окончательно закрыла сделку, продав миноритарную долю в размере 28% своего бизнеса — за них было выплачено примерно $180 млн в юанях за пределами России и 94,9 млн акций группы «Яндекс».

Волож займет пост главного исполнительного директора, рассказали собеседники Bloomberg.

Волож в 1993 году вместе с Ильей Сегаловичем создал приложение для поиска файлов на компьютере, назвав его «Яндекс». Два года спустя они начали разрабатывать поисковую систему для интернета, ее впервые продемонстрировали в 1997 году.

В 2000-м Волож создал самостоятельную компанию «Яндекс», стал ее генеральным директором, был на этом посту до 2014-го. Затем он возглавил группу компаний «Яндекса» и вошел в ее совет директоров (материнской компанией группы была Yandex N. V.).

В 2022-м Волож попал под санкции Евросоюза и покинул Yandex N.V. В марте этого года он был исключен из санкционных списков ЕС.

Кудрин сохранил пост советника в «Яндексе»
Бизнес
Алексей Кудрин

Вопрос реорганизации «Яндекса» обсуждался с начала специальной военной операции. В итоге компания решила разделить российский и зарубежный бизнес.

В феврале этого года было объявлено, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Она была разделена на два этапа, на первом был продан контрольный пакет акций «Яндекса» (около 68%), он был закрыт в мае. Кроме того, был проведен делистинг зарубежной компании с Мосбиржи. С 24 июля там будут торговаться только акции российского «Яндекса» под тикером YDEX, рассказал советник компании по корпоративному развитию Алексей Кудрин.

Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. стала зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Ее основной владелец — закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса»; другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

«Яндекс» сохранила бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Гендиректором «Яндекса» остался Артем Савиновский.

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Яндекс Yandex Аркадий Волож
Аркадий Волож фото

Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
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