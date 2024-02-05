«Яндекс» согласовал схему реструктуризации бизнеса

Владельцем российского «Яндекса» станет консорциум из менеджмента и частных инвесторов, включая структуры ЛУКОЙОЛа. Они заплатят Yandex N.V. ₽475 млрд. Команда менеджеров получит специальные акционерные права

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, говорится в сообщении компании. Сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями. До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса».

Схема реструктуризации компании выглядит так:

Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».

Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса» (кто именно из менеджеров войдет в состав акционеров компания не раскрывает), другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ» и предпринимателя Александра Рязанова. Доли пайщиков не раскрываются, но в компании подчеркивают, что ни у одного из них нет контроля.

«Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов совета директоров МКАО «Яндекс». Еще двух сможет номинировать «Фонд менеджеров», созданный на днях в Калининграде, а остальных — Фонд общественных интересов.

Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы. После этого ЗПИФ намерен предложить держателям экономических акций нидерландской компании «различные опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами МКАО после ее выхода на Мосбиржу. О каких именно «опциях» может идти речь в компании не раскрывают.

Созданный на днях также в Калининграде «Фонд менеджеров» будет управляться сотрудниками «Яндекса», получит специальные права и право вето на совете директоров и общем собрании акционеров при решении вопросов о существенной реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрению крупных сделок и изменению устава.

Гендиректором «Яндекса» останется Артём Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Компания предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Перечисленные стартапы были созданы основателем «Яндекса» Аркадием Воложем в Израиле, в них перешла часть сотрудников компании, не пожелавших оставаться в России после начала специальной военной операции. Nebius занимается облачными технологиями, Toloka — разметкой данных, Avride — технологиями беспилотного вождения, а TripleTen — продвигает онлайн-образование для IT-специалистов.

В сообщении отмечается, что «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления. Как говорил один из источников РБК, близкий к компании, сейчас идут переговоры о том, как разделить рынки (соглашение о неконкуренции — non-compete agreement) между проектами Воложа и аналогичными направлениями российского «Яндекса», то есть в какой стране будет развиваться тот или иной проект.

Представитель «Яндекса» подтвердил, что переговоры о рынках ведутся, но деталей не раскрыл.

Почему проводится реструктуризация

В письме руководства компании сотрудникам (сообщение было разослано и опубликовано сразу после объявления о сделке), указано, что «2022 год дал понять, что конструкция, при которой крупнейшая IT-компания в России имеет прописку в Нидерландах и ею владеют западные акционеры, больше нежизнеспособна, и ее придется менять»: «Мы не будем перечислять все содержательные и технические проблемы, с которыми столкнулись; их список практически бесконечен. Но на всех этапах этого сложного пути нашей главной задачей было провести изменения так, чтобы не разрушить суть и базовые свойства Яндекса». Среди таких «свойств», которые перечисляются в письме: «частная компания» («наш частный статус — одна из фундаментальных основ»), «публичная компания» («если ты прозрачен — тебе доверяют»), «независимая компания» («с самого начала были компанией для всех — нейтральной, равноудаленной и независимой»), «своя культура и свободная творческая среда» («В «Яндексе» годами складывалась культура, основанная на доверии и прозрачности, открытости и честности, торжестве здравого смысла и меритократии, свободе творчества и умении признавать

и прощать ошибки»).

Сейчас капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом Аркадия Воложа LASTAR (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. Основными владельцами голосующих акций Yandex N.V. являются LASTAR, куда Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%).

Отдельно в сообщении сотрудникам описывается — зачем нужен «Фонд менеджеров»: «Как вы помните, Аркадий [Волож] на акционерном уровне имел особые «суперголоса». Они никак не ущемляли права других акционеров в экономических делах, но давали Аркадию возможность «переголосовывать» их в ситуациях, когда он чувствовал угрозу фундаментальным основам

Яндекса». Разрабатывая план реструктуризации, «мы стремились хотя бы частично сохранить этот механизм»: «Так родилась новая сущность — «Фонд менеджеров». Фонд получит собственные «суперголоса» — «специальные права, которые будут действовать как на уровне совета директоров, так и на акционерном уровне»: «Ими можно воспользоваться при голосовании

по особым вопросам — это крупные организационные изменения и сделки, бюджет и другие важные решения». Как подчеркивается в сообщении, «подобный набор прав у менеджмента — экстраординарный случай в истории российского корпоративного управления»: «Суперголоса» сами по себе — достаточно обычная вещь: они используются во многих ИТ-компаниях, где основатели сохранили за собой важные роли. Необычно то, что в «Яндексе» эта прерогатива перешла от основателя к команде менеджеров. Это важное достижение».

С 2019 года существует Фонд общественных интересов, которому принадлежит «золотая акция», позволяющая блокировать консолидацию 10% и более экономических или голосующих акций в одних руках, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства с правительствами других стран, временно отстранять от исполнения обязанностей главу «Яндекса» в России.

Траст и фонд были созданы по требованию российских властей, чтобы не допустить переход контроля над «Яндексом» иностранным акционерам в случае смерти Воложа. В совет директоров фонда входят представители университетов и различных организаций.