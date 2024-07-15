Кудрин сохранил пост советника в «Яндексе»

«Яндекс» объявил, что Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса и полностью вышла из состава акционеров группы. Нидерландская компания сменит название до 31 июля

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава Минфина и Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что остается на посту советника по корпоративному развитию «Яндекса». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

15 июля компания объявила, что нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы.

«Теперь 100% у российских акционеров. Yandex NV сменит название до 31 июля, останется только один «Яндекс», который начнет торги на Московской бирже 24 июля под тикером YDEX», — рассказал Кудрин.

Банки Ozon и «Яндекса» обогнали конкурентов из топ-50 по приросту вкладов Финансы

Алексей Кудрин был министром финансов в 2000–2011 годах, а в мае 2018-го стал председателем Счетной палаты. В конце ноября 2022 года Совет Федерации освободил его от занимаемой должности. В декабре того же года Кудрин занял пост советника по корпоративному развитию «Яндекса». «Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — рассказывал он.

В начале минувшего февраля Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. В соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее половины рыночной стоимости.

Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», которая зарегистрирована в Калининградской области. Ее основным владельцем будет выступать ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

Среди других пайщиков — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова. Нефтяная компания сообщала, что получит около 10% «Яндекса». Доли других пайщиков не раскрываются, однако в компании подчеркивают, что ни у одного из них нет контроля.