Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля»

В UC Rusal выразили надежду на то, что в дальнейшем обсуждение вопросов дивидендной политики не будет происходить через «публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании»

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.

«Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии», — говорится в заявлении Rusal.

В компании, материнская компания которой En+ Group владеет 27,82% акций «Норникеля», выразили надежду на то, что в дальнейшем обсуждение вопросов дивидендной политики не будет происходить через «публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании».

В четверг, 11 июня, стало известно, что Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению в компании UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской, и Crispian (4,2%) Романа Абрамовича и Александра Абрамова отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, ограничив итоговые дивиденды за 2020 год $1 млрд. Свое предложение Потанин объяснил тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента с разливом топлива, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. Ранее Потанин пообещал президенту России Владимиру Путину устранить последствия аварии за счет компании, оценив возможные расходы минимум в 10 млрд руб.