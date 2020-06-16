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Авария с топливом в Норильске ,  
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Rusal ответил на предложение Потанина ограничить дивиденды «Норникеля»

В UC Rusal выразили надежду на то, что в дальнейшем обсуждение вопросов дивидендной политики не будет происходить через «публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании»
Норникель GMKN ₽19 520 +2,42% Купить
Русал RUAL ₽27,25 +1,74% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания Rusal ответила на предложение главы «Норильского никеля» Владимира Потанина отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году после аварии, закончившейся разливом топлива под Норильском.

«Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии», — говорится в заявлении Rusal.

В компании, материнская компания которой En+ Group владеет 27,82% акций «Норникеля», выразили надежду на то, что в дальнейшем обсуждение вопросов дивидендной политики не будет происходить через «публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании».

В четверг, 11 июня, стало известно, что Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению в компании UC Rusal, основанной Олегом Дерипаской, и Crispian (4,2%) Романа Абрамовича и Александра Абрамова отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, ограничив итоговые дивиденды за 2020 год $1 млрд. Свое предложение Потанин объяснил тем, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента с разливом топлива, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. Ранее Потанин пообещал президенту России Владимиру Путину устранить последствия аварии за счет компании, оценив возможные расходы минимум в 10 млрд руб.

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Бизнес
Фото: Андрей Мармышев / ТАСС

Впрочем, ограничить дивиденды «Норникеля» Потанин предлагал еще в апреле, объясняя это падением цен на металл и ожиданиями глобальной рецессии. В интервью «Комсомольской правде» он отмечал, что во время кризиса «не надо раздражать людей высокими дивидендами».

В середине июня стало известно, что после аварии с разливом дизтоплива в «Норникеле» может появиться старший вице-президент по устойчивому развитию, курирующий вопросы экологии и окружающей среды. С рекомендацией о создании такой должности обратился к руководству «Норникеля» совет директоров компании.

В UC Rusal 16 июня заявили, что инициатива о создании в «Норникеле» должности вице-президента по экологии, а также системы оперативного информирования совета директоров о ходе ликвидации последствий катастрофы исходила от нее.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

Автор: Евгений Калюков
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