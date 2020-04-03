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Потанин предложил не раздражать людей высокими дивидендами

По словам президента компании, он рассчитывал на перенос выплат до окончания кризиса, но не нашел поддержки у коллег из «Русала»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин в интервью «Комсомольской правде» выступил против выплаты повышенных дивидендов во время кризиса.

На вопрос о возможном пересмотре дивидендной политики Потанин ответил, что всегда выступал за то, чтобы часть прибыли отправлять на инвестиционную программу, а не на выплату дивидендов. «Понятно, что все акционеры любят дивиденды. Но все-таки когда встает вопрос ребром - повышенные дивиденды или инвестиции в стратегический рост, то 75% миноритариев поддерживают линию на инвестиции», - заявил он.

Бизнесмен отметил, что сейчас важны и аргументы морально-психологического характера. «Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы. Поэтому в этом году я предложил основным акционерам рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов, пока не рассосется ситуация», - заявил Потанин.

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Бизнес

Он признал, что не получил в этом вопросе поддержку от коллег из «Русала», а потому было принято решение выплатить «некий минимум дивидендов».

Дивиденды «Норникеля» рассчитываются по формуле, зафиксированной в акционерном соглашении, заключенном между тремя крупнейшими акционерами «Интерросом», UC Rusal и Crispian в 2013 году.

«Норникель» ежегодно направляет акционерам около 60% своей доналоговой прибыли (в 2019 году составила $7,92 млрд), рекомендации о выплатах за 2019 год совет директоров должен объявить 7 апреля. Компания уже перечислила акционерам $2,1 млрд за первое полугодие 2019 года и $1,5 млрд — за девять месяцев.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Норникель», Владимир Потанин
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Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Бизнес
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