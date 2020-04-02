Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год из-за ожиданий глобальной рецессии. Но второй по величине акционер, обремененный долгами UC Rusal, заблокировал эту инициативу

Владимир Потанин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» и подтвердил РБК источник, знакомый с позицией UC Rusal.

Алюминиевая компания заблокировала это предложение.

По данным «Интерфакса», «Интеррос» Потанина также предложил вместо выплаты дивидендов направить средства на выкуп акций с рынка для поддержания их котировок.