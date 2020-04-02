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Бизнес ,  
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Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2020 год из-за ожиданий глобальной рецессии. Но второй по величине акционер, обремененный долгами UC Rusal, заблокировал эту инициативу
Норникель GMKN ₽18 998 +0,24% Купить
Русал RUAL ₽24,96 +0,81% Купить
Владимир Потанин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии. 

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» и подтвердил РБК источник, знакомый с позицией UC Rusal. 

Алюминиевая компания заблокировала это предложение.

По данным «Интерфакса», «Интеррос» Потанина также предложил вместо выплаты дивидендов направить средства на выкуп акций с рынка для поддержания их котировок.

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Бизнес

В пресс-службах «Норникеля» и UC Rusal отказались от комментариев. Представитель третьего по величине акционера, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (владеет 4% «Норникеля»), к моменту публикации не ответил на запрос РБК.

Дивиденды «Норникеля» рассчитываются по формуле, зафиксированной в акционерном соглашении, заключенном между тремя крупнейшими акционерами «Интерросом», UC Rusal и Crispian в 2013 году.

Для снижения дивидендов Потанин должен согласовать с UC Rusal новую формулу их выплаты. Но у UC Rusal высокий долг ($6,47 млрд), который выплачивается за счет этих дивидендов, поэтому компания всегда настаивала на их сохранении.

Ни сам UC Rusal, ни его контролирующий акционер En+, которые в апреле 2018 года оказались под американскими санкциями более чем на полгода, не платят дивиденды. En+ может не выплатить дивиденды за 2019 год из-за пандемии коронавируса, заявил в конце марта председатель ее совета директоров Грегори Баркер. Он пояснил, что окончательное решение о судьбе дивидендов будет принято в апреле, но если ситуация на рынке не улучшится, будет неосмотрительно рекомендовать такие отчисления.

«Норникель» ежегодно направляет акционерам около 60% своей доналоговой прибыли (в 2019 году составила $7,92 млрд), рекомендации о выплатах за 2019 год совет директоров должен объявить 7 апреля. Компания уже перечислила акционерам $2,1 млрд за первое полугодие 2019 года и $1,5 млрд — за девять месяцев.

Из-за падения спроса на автомобили на фоне пандемии коронавируса палладий («Норникель» — крупнейший в мире производитель этого металла) подешевел на 35% по сравнению с концом февраля. Цены на никель с начала года снизились на 20%.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: кризис, «Норникель»
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