Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

В пресс-службах «Норникеля» и UC Rusal отказались от комментариев. Представитель третьего по величине акционера, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (владеет 4% «Норникеля»), к моменту публикации не ответил на запрос РБК.
Дивиденды «Норникеля» рассчитываются по формуле, зафиксированной в акционерном соглашении, заключенном между тремя крупнейшими акционерами «Интерросом», UC Rusal и Crispian в 2013 году.
Для снижения дивидендов Потанин должен согласовать с UC Rusal новую формулу их выплаты. Но у UC Rusal высокий долг ($6,47 млрд), который выплачивается за счет этих дивидендов, поэтому компания всегда настаивала на их сохранении.
Ни сам UC Rusal, ни его контролирующий акционер En+, которые в апреле 2018 года оказались под американскими санкциями более чем на полгода, не платят дивиденды. En+ может не выплатить дивиденды за 2019 год из-за пандемии коронавируса, заявил в конце марта председатель ее совета директоров Грегори Баркер. Он пояснил, что окончательное решение о судьбе дивидендов будет принято в апреле, но если ситуация на рынке не улучшится, будет неосмотрительно рекомендовать такие отчисления.
«Норникель» ежегодно направляет акционерам около 60% своей доналоговой прибыли (в 2019 году составила $7,92 млрд), рекомендации о выплатах за 2019 год совет директоров должен объявить 7 апреля. Компания уже перечислила акционерам $2,1 млрд за первое полугодие 2019 года и $1,5 млрд — за девять месяцев.
Из-за падения спроса на автомобили на фоне пандемии коронавируса палладий («Норникель» — крупнейший в мире производитель этого металла) подешевел на 35% по сравнению с концом февраля. Цены на никель с начала года снизились на 20%.