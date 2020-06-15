В «Норникеле» предложили назначить старшего вице-президента по экологии

С рекомендацией о создании такой должности обратился к руководству «Норникеля» совет директоров компании

Сотрудники компании «Норникель» на территории ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: РИА Новости)

После аварии на хранилище подконтрольной ГМК «Норильский никель» ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива, в компании может появиться старший вице-президент по устойчивому развитию, курирующий вопросы экологии и окружающей среды. С рекомендацией о создании такой должности обратился к руководству «Норникеля» совет директоров компании.

В решении совета директоров, опубликованном 15 июня на сайте компании, менеджменту рекомендуется также:

оперативно информировать членов совета директоров о мерах, принимаемых для ликвидации последствий аварии;

представить им же предложения по системной работе по вопросам, связанным с вечной мерзлотой и изменением климата;

пересмотреть формат рабочей группы по вопросам окружающей среды и экологии под председательством председателя совета директоров.

Кроме того, руководству «Норникеля» поручено продолжить работу по скорейшей ликвидации последствий разлива топлива и восстановлению загрязненной почвы. Следующее заседание совета директоров, на котором будут обсуждаться принятые меры, планируется провести не позднее конца июня 2020 года.