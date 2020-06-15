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Авария с топливом в Норильске ,  
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В «Норникеле» предложили назначить старшего вице-президента по экологии

С рекомендацией о создании такой должности обратился к руководству «Норникеля» совет директоров компании
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Сотрудники компании «Норникель» на территории ТЭЦ-3 в Норильске
Сотрудники компании «Норникель» на территории ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: РИА Новости)

После аварии на хранилище подконтрольной ГМК «Норильский никель» ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива, в компании может появиться старший вице-президент по устойчивому развитию, курирующий вопросы экологии и окружающей среды. С рекомендацией о создании такой должности обратился к руководству «Норникеля» совет директоров компании.

В решении совета директоров, опубликованном 15 июня на сайте компании, менеджменту рекомендуется также:

  • оперативно информировать членов совета директоров о мерах, принимаемых для ликвидации последствий аварии;
  • представить им же предложения по системной работе по вопросам, связанным с вечной мерзлотой и изменением климата;
  • пересмотреть формат рабочей группы по вопросам окружающей среды и экологии под председательством председателя совета директоров.

Кроме того, руководству «Норникеля» поручено продолжить работу по скорейшей ликвидации последствий разлива топлива и восстановлению загрязненной почвы. Следующее заседание совета директоров, на котором будут обсуждаться принятые меры, планируется провести не позднее конца июня 2020 года.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел крупный разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Бизнес
Фото: Андрей Мармышев / ТАСС

Глава «Норильского никеля» и основной владелец компании Владимир Потанин заявил, что аварию было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты. Последствия аварии Потанин пообещал устранить за счет компании, оценив возможные расходы в 10 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Норникель»
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