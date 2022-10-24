«Победа» возобновит полеты в Турцию

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Авиакомпания «Победа» планирует возобновить полеты в Турцию. Об этом сообщил представитель компании, передает ТАСС.

«Победа» подтверждает планы начать полеты в Турцию. Авиакомпания постоянно рассматривает разные направления развития маршрутной сети», — сообщила компания.

О том, что авиакомпания планирует возобновить полеты в Турцию, сообщал накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, «Победа» подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря. «Победа» собирается летать в Анталью семь раз в неделю с 23 декабря, сообщил изданию источник, близкий к Минтрансу. Собеседник, близкий к группе «Аэрофлот», подтвердил эти планы, отметив, что в авиакомпании также обсуждают возможность возобновления рейсов в Стамбул, «но решение пока не принято». Эксперты, опрошенные изданием, говорили, что загрузить самолеты лоукостеру должны помочь новогодние каникулы и россияне, купившие в Турции недвижимость.

«Победа» перестала выполнять рейсы за рубеж с 8 марта, после соответствующей рекомендации Росавиации прекратить выполнение полетов компаниям, у которых есть иностранные самолеты в лизинге. После начала российской спецоперации в Донбассе Евросоюз обязал лизинговые компании, обслуживающие российских коммерческих авиаперевозчиков, до 28 марта разорвать с ними контракты. Росавиация объясняла, что рекомендация прекратить полеты связана с «высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом» российскими авиакомпаниями.