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Экс-гендиректор «Победы» возглавил «Перекресток»

Калмыков возглавлял «Победу» с ее основания в 2014 году. В конце марта он говорил, что предложения о работе ему «уже давно сыпятся», в основном из ретейла, но он хочет отдохнуть
X5 Group FIVE ₽1 408 +2,03% Купить
Андрей Калмыков
Андрей Калмыков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков назначен гендиректором сети «Перекресток», сообщили РБК в пресс-службе X5 Group.

«Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции «Перекрестка». Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — заявил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман. Калмыков пообещал сделать «Перекресток» «самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом».

С января 2022 года обязанности гендиректора «Перекрестка» исполнял Владимир Садовин, который до этого был директором по стратегическому маркетингу сети. Ранее Садовин 14 лет возглавлял «Азбуку вкуса».

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Калмыков был гендиректором лоукостера «Победа» до начала марта 2022 года, он занимал этот пост с момента основания компании в 2014 году. Тогда Калмыков в письме сотрудникам заявил, что остается в России и будет развивать проекты, где «в текущих условиях сможет принести больше пользы». Представитель авиаперевозчика объяснил уход Калмыкова личным решением.

В интервью «Коммерсанту» в конце марта экс-глава «Победы» заявил, что решение об уходе было непростым, но взвешенным. Как пояснил Калмыков, теперь, после введения западных санкций и проблем с иностранными лизингодателями, перед авиакомпаниями встали совершенно другие задачи. «Когда рейс в Сочи занимает 4,5 часа и топливо стоит 60 тыс. руб. за т, речь уже не идет об эффективном решении задач, это исключительно вопрос обеспечения транспортной доступности, связанности любой ценой вне зависимости от себестоимости», — пояснил он, отметив, что такая задача гораздо проще.

Калмыков тогда говорил, что предложения о работе ему «уже давно сыпятся», «больше всего из ретейла». По его словам, пока он не рассматривает их, поскольку хочет «сделать паузу». В авиакомпанию пойти Калмыков не готов, поскольку, по его мнению, «из обычной компании невозможно сделать успешную».

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Кейсы

Пять фактов про Андрея Калмыкова

  • Андрей Калмыков родился в 1973 году в Москве. Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики и Санкт-Петербургский университет гражданской авиации.
  • В 1996 году стал коммерческим директором ООО «Институт бизнеса». С 1998 года — коммерческий директор, затем гендиректор, председатель совета директоров туристической компании «Санрайз Тур».
  • С 2008 по 2010 год — помощник министра транспорта.
  • В 2010 году перешел на работу в «Аэрофлот» на пост заместителя гендиректора.
  • С июня 2014 года — гендиректор «Добролета» (авиакомпания упразднена после ввода санкций из-за полетов в Крым), а затем «Победы».
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Теги
Анна Левинская, Юлия Выродова Юлия Выродова
Перекресток X5 Retail Group Андрей Калмыков «Победа» ретейл
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