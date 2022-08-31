Экс-гендиректор «Победы» возглавил «Перекресток»

Калмыков возглавлял «Победу» с ее основания в 2014 году. В конце марта он говорил, что предложения о работе ему «уже давно сыпятся», в основном из ретейла, но он хочет отдохнуть

Андрей Калмыков (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экс-глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков назначен гендиректором сети «Перекресток», сообщили РБК в пресс-службе X5 Group.

«Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции «Перекрестка». Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — заявил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман. Калмыков пообещал сделать «Перекресток» «самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом».

С января 2022 года обязанности гендиректора «Перекрестка» исполнял Владимир Садовин, который до этого был директором по стратегическому маркетингу сети. Ранее Садовин 14 лет возглавлял «Азбуку вкуса».

Калмыков был гендиректором лоукостера «Победа» до начала марта 2022 года, он занимал этот пост с момента основания компании в 2014 году. Тогда Калмыков в письме сотрудникам заявил, что остается в России и будет развивать проекты, где «в текущих условиях сможет принести больше пользы». Представитель авиаперевозчика объяснил уход Калмыкова личным решением.

В интервью «Коммерсанту» в конце марта экс-глава «Победы» заявил, что решение об уходе было непростым, но взвешенным. Как пояснил Калмыков, теперь, после введения западных санкций и проблем с иностранными лизингодателями, перед авиакомпаниями встали совершенно другие задачи. «Когда рейс в Сочи занимает 4,5 часа и топливо стоит 60 тыс. руб. за т, речь уже не идет об эффективном решении задач, это исключительно вопрос обеспечения транспортной доступности, связанности любой ценой вне зависимости от себестоимости», — пояснил он, отметив, что такая задача гораздо проще.

Калмыков тогда говорил, что предложения о работе ему «уже давно сыпятся», «больше всего из ретейла». По его словам, пока он не рассматривает их, поскольку хочет «сделать паузу». В авиакомпанию пойти Калмыков не готов, поскольку, по его мнению, «из обычной компании невозможно сделать успешную».

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