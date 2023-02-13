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Перевозчики предложили увеличить интервалы техобслуживания самолетов

«Аэрофлот» и другие перевозчики предложили в ряде случаев увеличить интервалы ТО самолетов
Это связано с тем, что из-за санкций сроки ремонта компонентов лайнеров увеличились в несколько раз. Например, ремонт блока управления подачей топлива (HMU) в двигатели Airbus A320 теперь растянулся на четыре месяца вместо 20 дней
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», попросили Росавиацию и Ространснадзор разрешить в исключительных случаях увеличивать интервалы техобслуживания зарубежных самолетов, сообщил советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко, пишет газета «Известия».

«Необходимо внедрить две процедуры. Первая — это процесс освобождения (исключения) для эксплуатантов от требований типовой документации, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно. Например, это процедура исключительных продлений интервалов техобслуживания. А вторая — это порядок альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности», — сказал Терещенко в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

При этом он пояснил, что ремонт самолетов может быть отложен только при наличии оснований и доказательств того, что это не повлияет на безопасность полетов.

После начала военных действий на Украине ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США также ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров из авиапарков «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний. Весной в ответ на санкции был принят закон, разрешающий регистрацию иностранных самолетов, находящихся в лизинге у российских компаний.

Из-за санкций сроки ремонта компонентов авиалайнеров увеличились в несколько раз. Так, ремонт блока управления подачей топлива (HMU) в двигатели Airbus A320 теперь растянулся на четыре месяца, хотя раньше на это уходило 20 дней. В 2023–2024 годах российским авиакомпаниям предстоит починить 349 комплектов HMU, указывают в «Аэрофлоте».

Чтобы решить проблему с обслуживанием, перевозчики, например, ищут сервисные организации, в том числе в Китае и Иране, или закупают новые компоненты вместо ремонта старых, пояснил Терещенко.

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По словам замгендиректора «Уральских авиалиний» Игоря Поддубного, авиакомпания начала самостоятельно изготавливать оборудование для обслуживания стоек шасси самолетов А320 (поставщик шасси для семейства A320 — французская группа Safran). «Изготовление производится частично на сертифицированных заводах, частично — на авиационно-технической базе самой авиакомпании», — уточнил он.

Осенью прошлого года Минтранс предлагал разрешить ремонтировать зарубежные самолеты с помощью неоригинальных запчастей. Это позволило бы устранить последствия санкций в отношении российской гражданской авиации и обеспечить эксплуатацию иностранных воздушных судов в России, считают в ведомстве. Там указывали, что в некоторых странах налажено производство неоригинальных компонентов, одобренных к использованию американскими и европейскими разрешениями (Part Manufacturer Approval и European Part Approval соответственно). Минтранс, объясняя инициативу, ссылался на то, что авиационная и автомобильная промышленность широко использует неоригинальные запчасти без ущерба для безопасности. В конце января этого года Минфин предложил освободить от налогов сервисные компании для ускорения поставок авиазапчастей.

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Теги
Елена Чернышова
Аэрофлот техобслуживание самолет
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