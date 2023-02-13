Перевозчики предложили увеличить интервалы техобслуживания самолетов

«Аэрофлот» и другие перевозчики предложили в ряде случаев увеличить интервалы ТО самолетов

Это связано с тем, что из-за санкций сроки ремонта компонентов лайнеров увеличились в несколько раз. Например, ремонт блока управления подачей топлива (HMU) в двигатели Airbus A320 теперь растянулся на четыре месяца вместо 20 дней

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», попросили Росавиацию и Ространснадзор разрешить в исключительных случаях увеличивать интервалы техобслуживания зарубежных самолетов, сообщил советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко, пишет газета «Известия».

«Необходимо внедрить две процедуры. Первая — это процесс освобождения (исключения) для эксплуатантов от требований типовой документации, когда их полноценное выполнение в заданном формате невозможно. Например, это процедура исключительных продлений интервалов техобслуживания. А вторая — это порядок альтернативных методов определения соответствия требованиям директив летной годности», — сказал Терещенко в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

При этом он пояснил, что ремонт самолетов может быть отложен только при наличии оснований и доказательств того, что это не повлияет на безопасность полетов.

После начала военных действий на Украине ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США также ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров из авиапарков «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний. Весной в ответ на санкции был принят закон, разрешающий регистрацию иностранных самолетов, находящихся в лизинге у российских компаний.

Из-за санкций сроки ремонта компонентов авиалайнеров увеличились в несколько раз. Так, ремонт блока управления подачей топлива (HMU) в двигатели Airbus A320 теперь растянулся на четыре месяца, хотя раньше на это уходило 20 дней. В 2023–2024 годах российским авиакомпаниям предстоит починить 349 комплектов HMU, указывают в «Аэрофлоте».

Чтобы решить проблему с обслуживанием, перевозчики, например, ищут сервисные организации, в том числе в Китае и Иране, или закупают новые компоненты вместо ремонта старых, пояснил Терещенко.

По словам замгендиректора «Уральских авиалиний» Игоря Поддубного, авиакомпания начала самостоятельно изготавливать оборудование для обслуживания стоек шасси самолетов А320 (поставщик шасси для семейства A320 — французская группа Safran). «Изготовление производится частично на сертифицированных заводах, частично — на авиационно-технической базе самой авиакомпании», — уточнил он.

Осенью прошлого года Минтранс предлагал разрешить ремонтировать зарубежные самолеты с помощью неоригинальных запчастей. Это позволило бы устранить последствия санкций в отношении российской гражданской авиации и обеспечить эксплуатацию иностранных воздушных судов в России, считают в ведомстве. Там указывали, что в некоторых странах налажено производство неоригинальных компонентов, одобренных к использованию американскими и европейскими разрешениями (Part Manufacturer Approval и European Part Approval соответственно). Минтранс, объясняя инициативу, ссылался на то, что авиационная и автомобильная промышленность широко использует неоригинальные запчасти без ущерба для безопасности. В конце января этого года Минфин предложил освободить от налогов сервисные компании для ускорения поставок авиазапчастей.