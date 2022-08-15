Гендиректором «Победы» назначили топ-менеджера «Авроры»

До прихода в «Победу» Дмитрий Тыщук почти 10 лет был первым заместителем гендиректора «Авроры». Лоукостер получил нового главу спустя более чем пять месяцев после ухода с поста Андрея Калмыкова

Дмитрий Тыщук (Фото: rosacademtrans.ru)

Новым генеральным директором авиакомпании «Победа» стал бывший первый заместитель гендиректора «Авроры» Дмитрий Тыщук, говорится в сообщении «Победы», поступившем в РБК. Решение о назначении принял совет директоров лоукостера.

Новый гендиректор утвержден на должность сроком на пять лет и приступит к выполнению обязанностей 16 августа.

«Члены совета директоров выразили уверенность, что под руководством Дмитрия Тыщука «Победа» продолжит удивлять отрасль новыми рекордами и сохранит свою уникальность и эффективность», — говорится в сообщении.

Тыщук занимал должность первого замгендиректора «Авроры» с 2013 года. Он руководил работой по наращиванию объемов перевозок региональной авиакомпании и открытию новых направлений на Дальнем Востоке, уточнили в пресс-службе «Победы».

Гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик назвал Дмитрия Тыщука профессионалом: «В «Авроре» все рады [этому назначению] и желают успехов». Отвечая на вопрос о том, кто заменит Тыщука в «Авроре», Сухоребрик сказал, что ему хватает заместителей.

РБК направил запрос Дмитрию Тыщуку.

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Предыдущий глава «Победы» Андрей Калмыков ушел в отставку в начале марта. Объявляя об этом сотрудникам, он назвал решение непростым. «Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — пояснял он. Собеседник РБК в компании уточнял, что это было личным решением топ-менеджера.

Калмыков руководил «Победой» с момента ее создания в сентябре 2014 года. Его действующий контракт истекал в 2023 году. После его ухода врио главы компании стал заместитель гендиректора по инженерно-авиационному обеспечению — начальник инженерно-авиационной службы Андрей Юриков, который также работает в компании с 2014 года.

Вслед за Калмыковым из «Победы» ушел полетный директор Константин Тарасов. Он сообщил, что принял решение самостоятельно. «Мы с вами проснулись в новом мире, по правилам которого я не смогу работать так, как считаю правильным и нужным», — прокомментировал он его.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлота». В 2021 году она перевезла 14,4 млн пассажиров, оставшись на третьем месте по этому показателю среди крупнейших авиакомпаний после «Аэрофлота» и S7. Выручка перевозчика в 2021 году составила 67,5 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млрд руб.

«Аврора» также частично принадлежала «Аэрофлоту» — до 2021 года авиакомпания владела долей в 51%. Однако потом ее выкупил за 1 руб. второй акционер — правительство Сахалинской области. В 2021 году «Аврора» перевезла 1,68 млн пассажиров. Ее выручка составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд.