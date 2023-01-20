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«Победа» исключит требования по габаритам дамских сумок

«Победа» исключит требования по габаритам дамских сумок и портфелей для ручной клади
По решению суда, авиакомпания исключит требования к габаритам для провоза дамских сумок и портфелей в салоне. В то же время перевозчик подчеркнул, что это не означает возможности провоза крупногабаритных вещей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Авиакомпания «Победа» исключит из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза (4×36×30 см), по предписанию суда, сообщил РБК перевозчик.

«Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах «Победы» не изменится. <...> Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что клиент может перевозить в салоне самолета крупногабаритные вещи», — говорится в сообщении.

Эти правила компания ввела в 2018 году на основании федеральных авиационных правил ФАП-82. Перевозчик подчеркивает, что альтернативный вариант провоза в салоне любые незапрещенные вещи, которые помещаются в калибратор (36×30×27 см), сохраняется. В «Победе» также заявили о необходимости устранения разночтений в положениях ФАП-82 и пообещали продолжить выступать «с соответствующей инициативой».

13 января суд признал принятые авиакомпанией правила провоза багажа незаконными. В требованиях перевозчика нашли противоречия, которые суд постановил устранить.

Как гласит текст постановления, «Победой» были «установлены два различных варианта провоза ручной клади, один из которых основан на требованиях ФАП-82 и устанавливает норму провоза ручной клади (4×36×30 см) и дополнительно вещи, которые можно перевозить сверх нормы; второй не устанавливает норму провоза ручной клади, но устанавливает ограничение на общие габариты вещей (предметов), предъявляемых к провозу в качестве ручной клади (36×30×27 см)».

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Артём Кореняко Артём Кореняко
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