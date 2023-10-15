Как власти боролись со взлетом цен на топливо. Инфографика

После роста весной и летом и пиков в сентябре цены на топливо снизились. Как власти боролись с кризисом и как принятые меры могут повлиять на рынок в перспективе, разбирался РБК

Фото: Александр Шемляев / Global Look Press

Как развивался топливный кризис и как с ним боролись

Стабильный рост оптовых цен на бензин начался в конце апреля: тогда глава Минфина Антон Силуанов объявил о планах по снижению бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен (топливный демпфер) на 30 млрд руб. в месяц: «Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. <...> Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков». Уже в июле президент Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, среди них было и уменьшение демпфера (к октябрю общая сумма бюджетных компенсаций нефтяникам с начала года составила 1,138 трлн руб., что на 38% меньше, чем было выплачено за аналогичный период 2022 года).

Но к августу началось ускорение роста биржевых цен уже на летнее дизтопливо. В середине сентября цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, а стоимость бензина марки «Премиум-95» и дизеля — 76 тыс. и 75 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост оптовых цен отразился и на рознице: по данным Росстата, стоимость бензина и дизеля за январь—сентябрь выросла на 9,86 и 11,26% при накопленной общей инфляции 4,32%.

Реакция властей — совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго об увеличении минимальной величины продаж бензина на бирже с 12 до 13% и дизтоплива с 8,5 до 9,5% для насыщения рынка топливом. В конце августа Николай Шульгинов, глава Минэнерго, заявил, что для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов (когда компании, которые покупают бензин по более низким внутренним ценам, продают на экспорт по более высоким) рассматривается два варианта: составление списка экспортеров и введение лицензирования экспорта.

Но этого оказалось недостаточно: в середине сентября Владимир Путин заявил, что «правительство не среагировало вовремя на изменения цены на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть», хотя и отметил, что «в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время». Уже через несколько дней стало известно о готовящихся властями «решительных мерах», включая повышение экспортной пошлины на нефтепродукты и полный запрет на вывоз. Только на слухах о таких возможных шагах топливо подешевело: 20 сентября цена на АИ-92 снизилась с пиковых 70,508 тыс. руб. за тонну (зафиксирована 18 сентября) на 6,9%, до 65,651 тыс. руб. за тонну. Бензин марки «Премиум-95» подешевел почти на 10% по сравнению с рекордным уровнем (76,876 тыс. руб. за тонну 7 сентября), до 69,272 тыс. руб. за тонну.

21 сентября кабмин официально ввел временный («бессрочный») запрет на экспорт бензина и дизеля. Несмотря на то что правительство ввело ряд послаблений (к примеру, для поставок в страны ЕАЭС) и что позже запрет неоднократно смягчался (к примеру, 25 сентября кабмин разрешил экспорт судового топлива, газойлей и средних дистиллятов), пока власти не говорили о том, когда он будет снят полностью.

К 13 октября:

стоимость АИ-92 с пиковых 70,508 тыс. руб. за тонну (18 сентября) упала на 26,6% , до 51,764 тыс. руб. за тонну;

с пиковых 70,508 тыс. руб. за тонну (18 сентября) , до 51,764 тыс. руб. за тонну; АИ-95 подешевел с максимальных 76,876 тыс. руб. за тонну (7 сентября) на 26,5%, до 56,472 тыс. руб. за тонну;

подешевел с максимальных 76,876 тыс. руб. за тонну (7 сентября) на 26,5%, до 56,472 тыс. руб. за тонну; летнее дизтопливо с пиковых 75,036 тыс. руб. за тонну (19 сентября) — на 21,1%, до 59,178 тыс. руб. за тонну.

Несмотря на снижение биржевых котировок, розничные цены во второй половине сентября продолжили расти. Для стабилизации Путин на совещании с членами правительства поручил более оперативно реагировать на растущие розничные цены на бензин и дизтопливо. Уже 5 октября ФАС попросила вертикально интегрированные нефтяные компании и владельцев независимых автозаправочных станций (АЗС) снизить стоимость реализации нефтепродуктов на фоне снижения оптовых цен.

Розничные цены на топливо, достигнув пика 25 сентября, начали снижаться. По данным Росстата, АИ-92 с 51,62 руб. за литр упал почти на 1%, до 51,12 руб. за литр 9 октября, АИ-95 — на 1,2%, с 56,47 до 55,81 руб. за литр, а дизтопливо — на 0,6%, с 64,99 до 64,61 руб. за литр.

Какие решения скорректировали 6 октября правительство утвердило комплекс мер по стабилизации топливного рынка. Среди них было восстановление с 0,5 до 1 коэффициента топливного демпфера и, соответственно, полных компенсаций нефтяным компаниям. Расчет ведется с 1 октября, то есть сокращенный демпфер проработал только один месяц (сентябрь).

Кабмин также смягчил запрет на экспорт дизеля, теперь его можно поставлять через порты, если производитель поставляет не менее 50% от произведенного топлива на внутренний рынок; была повышена дополнительная пошлина на экспорт бензина и дизеля для тех экспортеров, которые не производят эти нефтепродукты, с 20 тыс. до 50 тыс. руб. за тонну.

Правительство утвердило повышение норматива по продаже топлива на бирже: доля бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля — с 9,5 до 12,5%. Соответствующий совместный приказ ФАС и Минэнерго был зарегистрирован Минюстом 13 октября.

Как принятые меры повлияют на рынок

Основной задачей для правительства является обеспечение оптовых цен на таком уровне, чтобы цены в рознице могли расти в пределах инфляции, но и при этом цена была бы приемлема для оптовых потребителей, поскольку сейчас еще идет уборочная кампания у сельхозпроизводителей, рассказывал в интервью телеканалу РБК Павел Сорокин, замминистра энергетики. На ситуацию, по его оценке, «надо смотреть комплексно»: необходим баланс между разными участниками рынка — к примеру, НПЗ не могут работать в убыток, поскольку это приведет к отсутствию топлива.

Отмена запрета на экспорт бензина и дизеля может произойти при полном насыщении рынка, отметил Сорокин. «Соответственно, сейчас частичная отмена произошла — с учетом обязательства поставлять не менее 50% на внутренний рынок дизеля, по дальнейшим шагам будем смотреть в зависимости от ситуации», — сказал он. Целевые параметры, по словам Сорокина, — это рост в пределах инфляции на АЗС и полное снабжение рынка в опте, потому что «невозможно держать цены на АЗС в пределах инфляции, если опт растет». Он также подчеркнул, что рост цен на АЗС (в среднем на 5,5–6%) сейчас ниже годовой (прогнозной) инфляции 7,5%. По данным Росстата, накопленная за год инфляция бензина и дизеля (которая отличается от инфляции год к году) составляет 9,01 и 10,61% и она выше общей накопленной инфляции 4,91%.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели 13 октября отметил, что компания считает нецелесообразным дальнейшее повышение нормативов продажи топлива на бирже. «Частый случай, когда трейдеры покупают топливо через биржу, но затем отказываются от выборки, от получения этого топлива. И тем самым вносят ненужные коррективы в плановую работу, в том числе нефтеперерабатывающих заводов и сбытовых предприятий ВИНК», — объяснил он. Повышение демпфера, по мнению Дюкова, является эффективным решением в среднесрочной перспективе, но в дальнейшем возможно его изменение: «Можно было бы более внимательно посмотреть на порог отсечения, который определяет, когда компании получают выплаты, а когда — нет».

Учитывая, что пиковый спрос со стороны сельского хозяйства уже заканчивается, а также то, что некоторые нефтяные компании сейчас пересматривают графики остановов НПЗ, чтобы восполнить дефицит предложения, принятых государством мер должно быть достаточно, полагает Вадим Топоров, старший менеджер консалтинговой компании НЭО. Скорее всего, в ноябре—декабре ситуация стабилизируется, считает собеседник РБК.

Говорить о стабилизации рынка достаточно сложно: для нефтяных компаний нужны одни цены, максимальные, для независимых АЗС идеальны минимальные, то есть стабилизации в этом смысле пока нет, полагает Дмитрий Гусев, зампред наблюдательного совета объединения потребителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер». Однако сейчас все же наблюдается определенная локальная стабилизация, связанная в том числе и с окончанием высокого сезона, сказал он. По мнению Гусева, основным индикатором насыщенности рынка сейчас является зимнее дизтопливо, поскольку начинается его активная закупка и использование. Стоимость зимнего дизтоплива с пиковых 73,096 тыс. руб. за тонну (4 октября) снизилась на 4,5%, до 69,809 тыс. руб. за тонну, 13 октября.