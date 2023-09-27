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Путин поручил оперативнее реагировать на рост цен на бензин и солярку

Путин поручил правительству более оперативно реагировать на рост цен на бензин
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил более оперативно реагировать на растущие цены на бензин и дизельное топливо, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание, что цены на бензин начали расти после временного запрета на экспорт топлива из России. Однако эта мера, как утверждали в Минэнерго, была призвана повысить предложение моторного топлива внутри страны для снижения цен.

«Мы 21-го числа ввели эти запреты — на экспорт бензина и «дизельки». Вроде как снижение наблюдается на бирже, а за вчерашний день в рознице литр бензина АИ-92 [стоил] 51,6 руб., до 21-го числа был 49,7 — то есть цена-то растет в розницу. Меры приняты, а цены растут», — сказал президент.

Он также отметил, что выросли и цены на дизельное топливо и сельхозпроизводителям приходится ездить за ним в соседние регионы, потому что «у них ничего не снижается».

«Поэтому будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры сработают, и с компаниями надо плотнее работать, мы уже с вами говорили, чтобы они тоже и свою ответственность понимали. <...> Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы просил вас более оперативно», — добавил президент.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Запрет не касается поставок нефтепродуктов в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в Абхазию и Южную Осетию.

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Запрет был введен на фоне почти не прекращающегося в России роста оптовых цен на топливо, который начался в мае, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер) с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. В июле Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Опрошенные РБК эксперты предполагали, что из-за временного запрета на экспорт бензина у Грузии, Турции и Бразилии могут возникнуть трудности с закупкой нефтепродуктов.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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