Выплаты нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин превысили ₽1 трлн

Компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты превысили 1 трлн руб. за январь—сентябрь 2023 года. В сентябре выплаты выросли более чем на 60%, несмотря на планы Минфина их сократить

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Общая сумма бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание внутренних цен на топливо (топливный демпфер) за январь—сентябрь 2023 года достигла почти 1,138 трлн руб., что на 38% меньше, чем было выплачено за аналогичный период 2022 года. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба Минфина.

В рамках топливного демпфера, который действует с 2019 года, правительство платит компаниям, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской. Если российские цены, наоборот, выше экспортных, то нефтяные компании, в свою очередь, направляют в бюджет часть прибыли. В 2022 году объем компенсаций нефтяникам составил 2,171 трлн руб. В сентябре 2023 года по сравнению с августом выплаты выросли на 60,7%, до рекордных 298,7 млрд руб.

В апреле 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах снизить демпфер примерно на 30 млрд руб. в месяц. «Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. <...>. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков», — объяснял он. С 1 сентября механизм был скорректирован, выплаты должны были сократиться. РБК направил запрос в пресс-службу Мифина.

В преддверии снижения компенсаций оптовые цены на бензин и дизель начали резко расти, и правительству пришлось принимать «кардинальные меры» — с 21 сентября запрещен экспорт нефтепродуктов из России. В Минэнерго объяснили, что временные ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок, увеличив предложение, что поможет снизить цены. 4 октября вице-премьер Александр Новак сообщил в интервью «Россия-24» о том, что запрет позволил увеличить запасы топлива примерно на 430 тыс. т, оптовые цены снизились на 16–20%. При этом еще в конце сентября он заявил, что правительство снова планирует скорректировать демпфер, — теперь планируется увеличить объем компенсаций нефтяникам, «чтобы компенсировать [им] разницу с экспортом».

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 21 сентября стоимость бензина АИ-92 упала на 9,3%, до 56,151 тыс. руб. за т; АИ-95 — на 11,9%, до 58,587 тыс. руб. за т; летнего дизтоплива — на 20,7%, до 57,004 тыс. руб. за т. По данным Московской топливной ассоциации, средние розничные цены на бензин и дизель на АЗС Москвы, за 26 сентября—2 октября упали впервые с марта: литр АИ-92 и АИ-95 — на 28 и 36 коп., до 50,68 и 56,16 руб. соответственно, а на дизтопливо — на 31 коп., до 62,07 руб. за литр.