Глава Минэнерго допустил лицензирование экспорта нефтепродуктов

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Для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов рассматривается два варианта, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Первый — это составить список экспортеров, второй — ввести лицензирование экспорта.

«Мы представили в правительство предложения по базовым критериям, по которым может формироваться список экспортеров», — уточнил министр.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть вопрос лицензирования экспорта нефтепродуктов.

Совещание у Новака о ситуации на рынке нефтепродуктов прошло в июне. Вице-премьер поручил ФАС и Минэнерго к 3 августа определить дальнейшие меры по недопущению серого экспорта, при котором за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер.

При этом Минэнерго предложило ввести список специальных экспортеров нефтепродуктов. Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина, однако против выступило Минэкономразвития.

Там посчитали, что вместо этого целесообразнее ввести лицензирование экспорта.

Один из доводов — при лицензировании не нужно будет публиковать список экспортеров и их агентов, что опасно в условиях санкций.

С начала 2023 года и по конец июля оптовые цены на АИ-92 и АИ-95 в России выросли на 79,3 и 69,5% соответственно. До апреля рост фактически был восстановительным, потому что стоимость бензина в России существенно снизилась во второй половине 2022 года. В мае, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить вдвое компенсации нефтяным компаниям из бюджета за сдерживание цен на внутреннем рынке (с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц), цены ускорили рост.

С 28 апреля, когда было официально объявлено о сокращении компенсаций, стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на 26,7 и 22,5% соответственно. Резкий рост оптовых цен уже привел к подорожанию бензина в рознице. По данным Росстата на 18 июля, с конца декабря 2022 года накопленный рост цен на бензин (3,6%) превысил общую накопленную инфляцию с начала 2023 года (3,15%).