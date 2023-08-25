branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 17:06
BYD представил кроссовер Song L на автосалоне в Чэнду Авто, 17:48
Исинбаева ответила на замалчивание ее заслуг World Athletics Спорт, 17:47
«Зарядье» второй раз за неделю закрыли из-за неизвестного объекта Общество, 17:41
Reuters узнал о новых условиях России для уходящих с рынка компаний Экономика, 17:38
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 17:38
В США выставили на продажу дом за $1 Недвижимость, 17:32
Заседание Совбеза Путин посвятил поддержке соотечественников за рубежом Политика, 17:27
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Лукашенко пообещал ЧВК «Вагнер» ленинскую формулу жизни в Белоруссии Политика, 17:20
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом Pro, 17:19
Глава Минэнерго допустил лицензирование экспорта нефтепродуктов Бизнес, 17:15
«Производить легковушки невыгодно». Что стало с заводом Ford в Елабуге Авто, 17:10
Суд в ЕС счел клеветой слова об Усманове как о «любимом олигархе Путина» Политика, 17:09
В Тверской области вывозят обломки рухнувшего самолета Пригожина. Видео Политика, 17:09
Нападающий покинул сборную Испании из-за скандала с поцелуем футболистки Спорт, 17:07
Бизнес ,  
0 

Глава Минэнерго допустил лицензирование экспорта нефтепродуктов

Глава Минэнерго Шульгинов: рассматривается два варианта борьбы с серым экспортом
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Для борьбы с серым экспортом нефтепродуктов рассматривается два варианта, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Первый — это составить список экспортеров, второй — ввести лицензирование экспорта.

«Мы представили в правительство предложения по базовым критериям, по которым может формироваться список экспортеров», — уточнил министр.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть вопрос лицензирования экспорта нефтепродуктов.

Совещание у Новака о ситуации на рынке нефтепродуктов прошло в июне. Вице-премьер поручил ФАС и Минэнерго к 3 августа определить дальнейшие меры по недопущению серого экспорта, при котором за пределы России вывозятся нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета страны заплачен топливный демпфер.

При этом Минэнерго предложило ввести список специальных экспортеров нефтепродуктов. Новак поддержал предложение ограничить количество экспортеров бензина, однако против выступило Минэкономразвития.

Читайте на РБК Pro
Хочу на завод: что думают россияне о смене профессиональной деятельности
Как японские компании разбогатели на преступлениях Второй мировой
МТС увеличила чистую прибыль более чем на 50%. Что будет с дивидендами
Дефляция в Китае: с чем это связано и чем грозит мировой экономике

Там посчитали, что вместо этого целесообразнее ввести лицензирование экспорта.

Один из доводов — при лицензировании не нужно будет публиковать список экспортеров и их агентов, что опасно в условиях санкций.

С начала 2023 года и по конец июля оптовые цены на АИ-92 и АИ-95 в России выросли на 79,3 и 69,5% соответственно. До апреля рост фактически был восстановительным, потому что стоимость бензина в России существенно снизилась во второй половине 2022 года. В мае, после того как глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах сократить вдвое компенсации нефтяным компаниям из бюджета за сдерживание цен на внутреннем рынке (с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц), цены ускорили рост.

С 28 апреля, когда было официально объявлено о сокращении компенсаций, стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на 26,7 и 22,5% соответственно. Резкий рост оптовых цен уже привел к подорожанию бензина в рознице. По данным Росстата на 18 июля, с конца декабря 2022 года накопленный рост цен на бензин (3,6%) превысил общую накопленную инфляцию с начала 2023 года (3,15%).

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Теги
бензин экспорт Николай Шульгинов Минэнерго
Материалы по теме
Литр бензина на заправках Москвы за месяц подорожал на 1 руб.
Бизнес
Кабмин обязал нефтяников повысить продажи бензина и дизеля на бирже
Экономика
Глава комитета Думы предложил приостановить маневр из-за цен на бензин
Бизнес