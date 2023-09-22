В Минэнерго заявили, что ограничения на экспорт бензина введены бессрочно

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Введенные правительством накануне ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива пока будут действовать бессрочно. Об этом заявил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, его слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Срок действия ограничительных мер, по словам министра, будет зависеть от насыщения рынка ресурсами и итоговых результатов. Однако власти рассчитывают, что запрет быстро отразится на внутренних оптовых ценах и станет стимулом для их снижения, сказал он.

«Мы уже видели, что начиная с начала этой недели бензин АИ-92 упал примерно на 10%, дизель упал примерно на 2,5–3% начиная с начала этой недели. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание [объемов на экспорт]», — отметил Сорокин.

Раньше «достаточно ощутимый» объем ресурсов закупали недобросовестные участники рынка на бирже или на нефтебазах, после чего они отправлялись на экспорт, заявил замминистра. Сейчас, по его словам, такой возможности больше нет.

«Данная мера как раз прикрывает [возможность серого экспорта], поэтому тот объем, который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт, он полностью закроет все потребности и создаст избыток на рынке топлива, что уже влияет на цену», — добавил Сорокин.

Накануне премьер Михаил Мишустин подписал постановление об ограничениях. Они не касаются стран — членов ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии. Также документ разрешает экспорт бензина и дизельного топлива в рамках международных транзитных перевозок, которые осуществляются за пределами страны, а также перевозок между частями российской территории и иностранными государствами.

Ограничения вступили в силу 21 сентября. В Минэнерго изначально подчеркивали, что мера является временной. Она призвана повысить предложение моторного топлива внутри страны для снижения цен, поясняли в ведомстве.

Рост цен на бензин в связи с увеличением его биржевой стоимости продолжается последние несколько недель. Президент России Владимир Путин заявил в середине месяца, что правительство «не среагировало своевременно» на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. При этом глава государства подчеркивал, что производители и правительство «в целом» согласовали дальнейшие действия.