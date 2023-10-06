Минэнерго допустило отмену запрета на экспорт бензина «следующим этапом»
Министр энергетики России Николай Шульгинов допустил отмену запрета на экспорт бензина «следующим этапом», его слова приводит ТАСС.
«Мы должны действовать по обстановке», — сказал Шульгинов журналистам.
В сентябре правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста оптовых цен на них. Они не коснулись поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию. В Минэнерго поясняли, что запрет позволит пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В Кремле уточнили, что он будет действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».
6 октября власти отменили ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают, но не производят топливо сами, во избежание серого экспорта введена заградительная пошлина в 50 тыс. руб. за тонну. Кроме того, правительство решило восстановить топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяникам (компании получают деньги, если экспортная цена выше российской).