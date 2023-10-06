Минэнерго допустило отмену запрета на экспорт бензина «следующим этапом»

По словам министра энергетики Николая Шульгинова, власти должны «действовать по обстановке». Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизтоплива на фоне резкого роста оптовых цен, позднее оно смягчило запрет

Николай Шульгинов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Министр энергетики России Николай Шульгинов допустил отмену запрета на экспорт бензина «следующим этапом», его слова приводит ТАСС.

«Мы должны действовать по обстановке», — сказал Шульгинов журналистам.

В сентябре правительство ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне резкого роста оптовых цен на них. Они не коснулись поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию. В Минэнерго поясняли, что запрет позволит пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В Кремле уточнили, что он будет действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

6 октября власти отменили ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают, но не производят топливо сами, во избежание серого экспорта введена заградительная пошлина в 50 тыс. руб. за тонну. Кроме того, правительство решило восстановить топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяникам (компании получают деньги, если экспортная цена выше российской).