Новак: цены на топливо в России стабилизировались после запрета на экспорт

Новак заявил, что цена топлива стабилизировалась после запрета на экспорт

Диапазон снижения цен на дизельное топливо в России составил от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за тонну, рассказал вице-премьер Новак. На бирже снижение составило от 16 до 20%

Фото: Дарья Широкова / РБК

Цены на бензин и дизель в России стабилизировались после введения запрета на экспорт топлива. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты», — сказал он, добавив, что снижение наблюдается почти во всех регионах России.

По словам вице-премьера, на бирже снижение цен составило от 16 до 20%. Диапазон снижения составил от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за тонну дизельного топлива, что отразится на ценах на АЗС, добавил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 сентября подписал постановление об ограничении на экспорт бензина и дизельного топлива на фоне продолжающегося в течение нескольких месяцев роста цен на бензин. Ограничения не касаются стран — членов ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, а также международных транзитных перевозок.

В Минэнерго говорили, что мера является временной и призвана повысить предложение моторного топлива внутри страны для снижения цен. Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин отмечал, что решение об отмене мер будет зависеть от насыщения рынка ресурсами и итоговых результатов.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ограничение будет действовать до стабилизации ситуации на топливном рынке. В конце сентября он признал, что в России наблюдались «определенные проблемы» и этот рынок топлива требовал регулирования.

Новак тогда поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на автозаправках нефтяных компаний и независимого сегмента, а также «привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов».