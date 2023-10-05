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ФАС попросила автозаправки снизить цену продажи бензина

ФАС направила письмо АЗС о необходимости снизить цену продажи топлива
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письмо вертикально-интегрированным и независимым автозаправочным станциям о необходимости снизить стоимость реализации нефтепродуктов, сообщили РБК в пресс-службе ФАС.

Это связано с уменьшением цены топлива на бирже, уточнили в ФАС. «В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства», — подчеркнули ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ФАС проверяет, насколько с экономической точки зрения обоснованы цены в мелкооптовой продаже топлива с нефтебаз. Также в ведомстве проверяют, как формируются цены на всем пути от закупки на НПЗ до продажи на АЗС.

«По итогам первичного анализа были возбуждены 6 дел в 5 регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции», — сообщили в ФАС.

Ведомство начало заводить антимонопольные дела в сентябре, после начала проверки обоснованности цен при мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Они коснулись семи компаний в пяти регионах: Белгородской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и Дагестане.

Рост цен на бензин в России продолжается не первый месяц. В середине сентября биржевые цены на АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну. По данным Росстата, с 26 сентября по 2 октября потребительские цены на бензин впервые с весны перешли к снижению, сократившись на 0,4%.

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Чтобы стабилизировать цены, 21 сентября правительство почти полностью запретило экспорт бензина и дизтоплива. Запрет не распространяется на поставки для гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, на топливо, вывозимое для «обеспечения деятельности воинских формирований» России за рубежом. 4 октября Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась.

Теги
топливо автозаправки ФАС Федеральная антимонопольная служба
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