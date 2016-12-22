Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд

Активы стоимостью от $1,5 млрд до 2 млрд бизнесмена Виктора Вексельберга заморожены из-за американских санкций. Вексельберг уже встречался с премьером для обсуждения последствий санкций, сообщали СМИ

Виктор Вексельберг (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Из-за введения США санкций против бизнесмена Виктора Вексельберга и его компании «Ренова» оказались заморожены активы компании стоимостью от $1,5 млрд до 2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По словам источников агентства, речь идет о блокировке долларовых банковских счетов компаний, которые контролируются «Реновой». Кроме того, на некоторое время блокировались зарплатные счета нескольких сотрудников швейцарского отделения «Реновы». После необходимых проверок счета вновь были открыты.

«Ренова» и Вексельберг надеются на помощь швейцарских властей в решении деловых проблем, сказали источники Reuters, добавив, что правительство Швейцарии сыграло важную роль в процессе вывода Sulzer из-под санкций.

«Европейские и особенно швейцарские банки чрезмерно осторожны», — сказал один из источников Reuters. «Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними», — добавил собеседник агентства.

​Как сообщало The Bell со ссылкой на источники, Виктор Вексельберг уже встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и жаловался ему на заморозку счетов, риски остановки предприятий в Европе, необходимость снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета.

Ранее РБК писал, что швейцарские компании «Реновы» Sulzer и Oerlikon из-за санкций не стали выплачивать ей дивиденды за 2017 год. Таким образом, компания лишилась выплат на общую сумму около $132 млн. Sulzer также выкупила у «Реновы» 5 млн собственных акций, чтобы выйти из-под действия санкций (теперь доля «Реновы» в Sulzer сократилась до 48,8%). Деньги за продажу акций — $568 млн — «Ренова» не получит до снятия с нее санкций.