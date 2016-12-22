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Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд
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Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд
Бизнес, 21:16
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Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд
Активы стоимостью от $1,5 млрд до 2 млрд бизнесмена Виктора Вексельберга заморожены из-за американских санкций. Вексельберг уже встречался с премьером для обсуждения последствий санкций, сообщали СМИ
Виктор Вексельберг (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Из-за введения США санкций против бизнесмена Виктора Вексельберга и его компании «Ренова» оказались заморожены активы компании стоимостью от $1,5 млрд до 2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По словам источников агентства, речь идет о блокировке долларовых банковских счетов компаний, которые контролируются «Реновой». Кроме того, на некоторое время блокировались зарплатные счета нескольких сотрудников швейцарского отделения «Реновы». После необходимых проверок счета вновь были открыты.

«Наш американский кузен»: чего Вексельберг рискует лишиться в США
Экономика

«Ренова» и Вексельберг надеются на помощь швейцарских властей в решении деловых проблем, сказали источники Reuters, добавив, что правительство Швейцарии сыграло важную роль в процессе вывода Sulzer из-под санкций.

«Европейские и особенно швейцарские банки чрезмерно осторожны», — сказал один из источников Reuters. «Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются копировать американские санкции или даже не согласны с ними», — добавил собеседник агентства.

​Как сообщало The Bell со ссылкой на источники, Виктор Вексельберг уже встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и жаловался ему на заморозку счетов, риски остановки предприятий в Европе, необходимость снизить свою долю в иностранных компаниях ниже контрольного пакета.

Ранее РБК писал, что швейцарские компании «Реновы» Sulzer и Oerlikon из-за санкций не стали выплачивать ей дивиденды за 2017 год. Таким образом, компания лишилась выплат на общую сумму около $132 млн. Sulzer также выкупила у «Реновы» 5 млн собственных акций, чтобы выйти из-под действия санкций (теперь доля «Реновы» в Sulzer сократилась до 48,8%). Деньги за продажу акций — $568 млн — «Ренова» не получит до снятия с нее санкций.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Ренова» , Виктор Вексельберг
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