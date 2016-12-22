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«Ренова» снизила долю в «Хевеле»
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«Ренова» снизила долю в «Хевеле»
Бизнес, 16:38
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«Ренова» снизила долю в «Хевеле»

Структура группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга Beluna Investments Limited снизила долю в энергокомпании «Хевел» с 51 до 46%, следует из данных системы СПАРК.

В результате контролирующим участником компании стала компания «Роснано» с долей 49%. Владельцем 5% является ООО «Реам Менеджмент».

Совместное предприятие «Реновы» и «Роснано» «Хевел» создали в 2009 году. Оно является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. Занимается производством солнечных модулей, строительством и эксплуатацией солнечных электростанций и научно-исследовательской деятельностью в области солнечной энергетики.

«Ренова» и Виктор Вексельберг попали в список американских санкций, опубликованный 6 апреля. После этого российский бизнесмен стал снижать доли в зарубежных компаниях в рамках договоренности с миноритариями и менеджерами «Реновы». Так, миноритарные акционеры Евгений Ольховик (владелец ООО «Клок») и Владимир Кремер (Starmoor Investements Limited) увеличили доли в Liwet Holding, через которую Вексельберг владел бумагами европейских концернов.

Вексельберг также сократил доли в OC Oerlikon и сталелитейной Schmolz+Bichenbach. Кроме того, «Ренова» снизила свою долю в швейцарской Sulzer c 63,42 до 48,83%.

Теги: Виктор Вексельберг , «Ренова» , "Хевел" , «Роснано»
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