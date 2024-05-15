Американский миллиардер заявил о планах купить подразделение TikTok в США

Предприниматель является основателем инициативы Project Liberty, которая направлена на создание «более здорового и справедливого Интернета». TikTok в США будет запрещен, если его не купят у ByteDance в течение 270 дней

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Американский миллиардер Фрэнк Маккорт, который работает в сфере недвижимости, заявил, что планирует создать консорциум для покупки американского подразделения социальной сети TikTok, сообщил Bloomberg.

«Мы рассматриваем это потенциальное приобретение как невероятную возможность создать альтернативу существующей технологической модели, которая колонизировала Интернет», — говорится в заявлении предпринимателя.

Маккорт заявил, что сотрудничает с инвестиционным банком Guggenheim Securities, юридической фирмой Kirkland & Ellis и рядом ученых. План по покупке также поддерживает Тим Бернерс-Ли, создатель «Всемирной паутины» (протокола www).

По данным Forbes на 15 мая, его состояние составляет $1,4 млрд. В 2004 году Маккорт купил профессиональный бейсбольный клуб Los Angeles Dodgers, а восемь лет спустя продал команду за $2,2 млрд, что стало крупнейшей спортивной сделкой на то время. Полученные средства Маккорт инвестировал в недвижимость, спорт, технологии и СМИ через свою компанию McCourt Global. В январе 2023 года он ушел с поста генерального директора McCourt Global, чтобы сосредоточиться на Project Liberty стоимостью $500 млн. Предприниматель вложил в него $100 млн в 2021 году. Инициатива направлена на борьбу за «более здоровый и справедливый Интернет».

Ранее экс-глава Минфина Стивен Мнучин заявил о создании группы инвесторов также для приобретения соцсети TikTok. После ухода с поста министра он возглавил инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital. По данным WSJ, если сделка состоится, то ее оценят не менее чем в $100 млрд. Для сравнения: выручка TikTok в США в 2023 году составила около $20 млрд.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст соцсеть в США в течение следующих 270 дней. The Wall Street Journal писала, что Пекин дал понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна, а более предпочтительным вариантом является его запрет в США. В TikТok заявляли, что законопроект о запрете приложения нарушает право на свободу слова 170 млн пользователей в стране.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что запрет соцсети в ЕС возможен, как и в США. «Это не исключено. <...> Мы точно знаем опасность TikTok», — утверждала она. В России TikTok приостановил работу в марте 2022 года.