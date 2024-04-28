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Выборы президента США ,  
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Bloomberg предрек Байдену «электоральную катастрофу» из-за запрета TikTok

Bloomberg: запрет TikTok переманит молодых избирателей от Байдена к Трампу
Сюжет
Выборы президента США
Байден 24 апреля подписал законопроект о запрете TikTok в США, если китайская ByteDance не продаст бизнес. Опрошенные Bloomberg молодые люди раскритиковали инициативу, а многие отказались в дальнейшем поддерживать президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС)

Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о запрете приложения TikTok на территории страны, если китайская ByteDance не продаст свою долю, вероятно, отпугнет от нынешнего него молодых избирателей и переманит их на сторону Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Агентство пообщалась с несколькими влиятельными тиктокерами, которые в прошлом выступали с поддержкой Байдена, однако изменили мнение после принятия закона о запрете китайского приложения. Так, популярная в TikTok блоггер Ава Санне (Awa Sanneh, 510 тыс. подписчиков), ранее неоднократно посещавшая брифинги Байдена, обвинила президента в непонимании влияния соцсети и ее важности для молодого поколения.

С осуждением Байдена выступил и блогер Кенни Уолден (Kenny Walden, 167 тыс. подписчиков), который ранее активно агитировал за президента в TikTok. «Я против этого Джо», — заявил Уолден на видео в соцсети. Представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер в разговоре с Bloomberg отметил, что молодым людям необходимо понять, что «стоит на кону», и голосовать так, будто от этого зависит их будущее.

Как отмечает агентство, противники законопроекта в основном заявляют, что он угрожает свободе слова и выделяет платформу социальных сетей среди других, собирающих данные пользователей. Чиновники Белого дома, в свою очередь, утверждают, что их намерение состоит не в том, чтобы запретить работу TikTok, а в том, чтобы заставить китайского владельца приложения продать его. «Речь идет о нашей национальной безопасности. Речь идет не о том, что американцы используют Tiktok», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Bloomberg напоминает, что ByteDance ранее ясно дала понять, что не собирается продавать соцсеть и готовится к продолжительным судебным тяжбам. В то же время Дональд Трамп, по данным агентства, уже использует эту возможность, чтобы «обхаживать более молодых избирателей». Он также обвинил Байдена в введении запрета, хотя будучи президентом сам неоднократно выступал за запрет TikTok в США.

TikTok напомнил властям США о «свободе слова» после решения по приложению
Бизнес
Фото:Zuma / ТАСС

Байден 24 апреля подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней. До этого The Wall Street Journal (WSJ) писала, что китайские власти дали понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна. По данным газеты, Пекин считает более предпочтительным вариантом запрет соцсети в США.

В самой TikTok заявляли, что законопроект о запрете приложения попирает право на свободу слова 170 млн американских пользователей. В компании в очередной раз подчеркнули, что приложение не собирает данные пользователей для последующей передачи их китайским властям, о чем неоднократно заявляли представители США.

О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, ранее объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017 года по январь 2021 года), который сейчас возглавляет частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital. По данным WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в $100 млрд. Выручка TikTok в США в 2023 году составила около $20 млрд.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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