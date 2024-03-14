Экс-глава Минфина США решил купить TikTok

Стивен Мнучин (Фото: Getty Images)

Бывший министр финансов Стивен Мнучин создает группу инвесторов для приобретения соцсети TikTok китайской компании ByteDance, сообщил он сам в интервью CNBC. Готовить сделку он начал на фоне принятия законопроекта палатой представителей США, который, в случае его одобрения в сенате, вынудит ByteDance либо избавиться от TikTok, либо столкнуться с блокировкой сосцети в США.

«Я думаю, что закон должен быть принят, и я думаю, что его [TikTok] следует продать. Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу [инвесторов] для покупки TikTok», — сказал он.

Мнучин возглавлял Минфин США в период президентства Дональда Трампа, с февраля 2017 по январь 2021 года. До этого он работал в в Goldman Sachs и ряде инвестиционных компаний. После ухода в отставку Мнучин возглавил инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital.

Американские законодатели считают, что TikTok подконтрольный китайской ByteDance, представляет угрозу национальной безопасности США, поскольку власти КНР могут вынудить компанию передать им данные американских пользователей. Согласно законопроекту, ByteDance должна в течение примерно пяти месяцев продать TikTok. Если этого не произойдет, то Apple и Google должны будут удалить приложение из App Store и Google Play соответственно.

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