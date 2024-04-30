 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В ЕС вслед за США допустили запрет TikTok

Глава ЕК не исключила запрет TikTok в Евросоюзе на фоне возможного запрета в США
Запрет TikTok в Евросоюзе возможен, платформа «опасна», заявила председатель Еврокомиссии. ЕК ранее начала два расследования в отношении соцсети. В США платформу запретят, если китайский владелец не продаст ее местному бизнесу
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

В Евросоюзе возможен запрет соцсети TikTok, как и в США, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на предвыборных дебатах, сообщает Politico.

«Это не исключено. <...> Мы точно знаем опасность TikTok», — сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕК была «самым первым учреждением в мире, запретившим TikTok на своих корпоративных телефонах» в феврале прошлого года.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если владелец платформы, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней. При этом The Wall Street Journal писала, что китайская сторона дала понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна и что запрет соцсети в США для КНР предпочтительнее.

TikTok отмечала, что своими действиями Вашингтон «попирает права на свободу слова 170 млн американцев». Претензии американских властей к соцсети связаны с тем, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности. Компания же обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

Bloomberg предрек Байдену «электоральную катастрофу» из-за запрета TikTok
Политика
Джо Байден

Против TikTok в ЕС открыто два разбирательства, оба связаны с соблюдением Закона о цифровых услугах (DSA). Так как аудитория платформы в Евросоюзе достигает 45 млн среднестатистических активных пользователей, соцсеть отнесли к очень крупным онлайн-платформам. Согласно закону, такие должны представлять отчет об оценке рисков до запуска любых новых функциональных возможностей, которые могут оказать критическое влияние на их системные риски.

Но TikTok не сделала этого перед запуском своей программы TikTok Lite в Испании и Франции. Она позволяет пользователям старше 18 лет зарабатывать баллы за выполнение определенных «задач» от TikTok — например, просмотра видео или подписки на создателей контента. Баллы можно менять на ваучеры Amazon, подарочные карты через PayPal или монеты TikTok, которые можно потратить на чаевые создателям. В связи с этой функцией Еврокомиссия с апреля проверяет, не нарушила ли платформа DSA.

Еще одно разбирательство против TikTok было открыто в феврале. В его рамках ЕК устанавливает, допустила ли платформа нарушение DSA в областях, связанных с защитой несовершеннолетних, прозрачностью рекламы, доступом к данным для исследователе и др.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
TikTok Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
Материалы по теме
Bloomberg предрек Байдену «электоральную катастрофу» из-за запрета TikTok
Политика
Власти еще одной страны задумались о блокировке TikTok
Технологии и медиа
TikTok напомнил властям США о «свободе слова» после решения по приложению
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Корабль-участник высадки в Нормандии соберет деньги для Украины Политика, 07:09
В ЕС вслед за США допустили запрет TikTok Технологии и медиа, 06:32
РКН заявил о 120 тыс. неудаленных противоправных материалов в Telegram Технологии и медиа, 06:07
Лондон сообщил о падении инвестиций в свой финансовый сектор в два раза Финансы, 05:45
В Колумбии при крушении вертолета погибли девять военных Общество, 05:29
Samsung сообщила о десятикратном росте прибыли на фоне бума в области ИИ Технологии и медиа, 05:11
Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки Политика, 04:55
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену предотвратить ордеры МУС Политика, 04:46
L'Occitane выкупит свои акции за $1,8 млрд и станет частной компанией Бизнес, 04:12
CNN узнал о новом предложении ХАМАС от Египта о прекращении огня Политика, 03:54
Дугин в интервью Карлсону объяснил нелюбовь к Путину за рубежом Политика, 03:32
В Харькове переименовали станцию метро «Пушкинская» Политика, 03:04
В США зафиксировали рост числа пациентов с психическими заболеваниями Общество, 02:20
Такер Карлсон взял интервью у Александра Дугина Политика, 02:01