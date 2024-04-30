В ЕС вслед за США допустили запрет TikTok

Глава ЕК не исключила запрет TikTok в Евросоюзе на фоне возможного запрета в США

Запрет TikTok в Евросоюзе возможен, платформа «опасна», заявила председатель Еврокомиссии. ЕК ранее начала два расследования в отношении соцсети. В США платформу запретят, если китайский владелец не продаст ее местному бизнесу

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

В Евросоюзе возможен запрет соцсети TikTok, как и в США, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на предвыборных дебатах, сообщает Politico.

«Это не исключено. <...> Мы точно знаем опасность TikTok», — сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕК была «самым первым учреждением в мире, запретившим TikTok на своих корпоративных телефонах» в феврале прошлого года.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект, который запрещает TikTok в стране, если владелец платформы, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории США в течение следующих 270 дней. При этом The Wall Street Journal писала, что китайская сторона дала понять ByteDance, что принудительная продажа TikTok нежелательна и что запрет соцсети в США для КНР предпочтительнее.

TikTok отмечала, что своими действиями Вашингтон «попирает права на свободу слова 170 млн американцев». Претензии американских властей к соцсети связаны с тем, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности. Компания же обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

Против TikTok в ЕС открыто два разбирательства, оба связаны с соблюдением Закона о цифровых услугах (DSA). Так как аудитория платформы в Евросоюзе достигает 45 млн среднестатистических активных пользователей, соцсеть отнесли к очень крупным онлайн-платформам. Согласно закону, такие должны представлять отчет об оценке рисков до запуска любых новых функциональных возможностей, которые могут оказать критическое влияние на их системные риски.

Но TikTok не сделала этого перед запуском своей программы TikTok Lite в Испании и Франции. Она позволяет пользователям старше 18 лет зарабатывать баллы за выполнение определенных «задач» от TikTok — например, просмотра видео или подписки на создателей контента. Баллы можно менять на ваучеры Amazon, подарочные карты через PayPal или монеты TikTok, которые можно потратить на чаевые создателям. В связи с этой функцией Еврокомиссия с апреля проверяет, не нарушила ли платформа DSA.

Еще одно разбирательство против TikTok было открыто в феврале. В его рамках ЕК устанавливает, допустила ли платформа нарушение DSA в областях, связанных с защитой несовершеннолетних, прозрачностью рекламы, доступом к данным для исследователе и др.