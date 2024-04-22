TikTok напомнил властям США о «свободе слова» после решения по приложению

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о необходимости ByteDance продать долю в TikTok, либо покинуть рынок. Запретить TikTok в США — это лишить 170 млн американцев права на свободу слова, заявили в компании

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Принятие палатой представителей США законопроекта о запрете приложения TikTok на территории Соединенных Штатов, если китайская ByteDance не продаст свою долю, попирает право на свободу слова 170 млн пользователей, говорится в заявлении TikTok.

«К сожалению, палата представителей использует прикрытие важной иностранной и гуманитарной помощи, чтобы в очередной раз протолкнуть законопроект о запрете, который попирает права на свободу слова 170 млн американцев», — заявили в компании.

Там в очередной раз подчеркнули, что приложение не собирает данные пользователей для последующей передачи их китайским властям, о чем неоднократно заявляли представители США.

Палата представителей США 20 марта одобрила сразу несколько законопроектов, в том числе о помощи Украине и Израилю, о конфискации российских активов и о запрете TikTok, если в течении девяти месяцев ByteDance не продаст свою долю (срок может быть продлен указом президента еще на три месяца). Если этого не произойдет, то Apple и Google должны будут удалить приложение соцсети из App Store и Google Play соответственно.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что китайские чиновники обещали не допустить принудительной продажи TikTok. ByteDance получила от властей Китая сигналы о том, что наиболее предпочтительным вариантом Пекин считает запрет социальной сети в США.

О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, ранее объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017-го по январь 2021 года), который сейчас возглавляет частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital. По данным WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в $100 млрд. Выручка TikTok в США в 2023 году составила около $20 млрд.

Китай относит TikTok к чувствительным технологиям, отмечает CNN. По мнению старшего аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, Пекин и ByteDance никогда не согласятся на продажу соцсети вместе с исходным кодом, а без него приобретать TikTok — все равно что «покупать машину «Формулы-1» без двигателя».