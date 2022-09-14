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Балканские страны попросили Турцию помочь с поставками газа

Босния, Сербия и Хорватия попросили Турцию помочь с поставками газа
Босния и Герцеговина, Сербия и Хорватия попросили Турцию поспособствовать решению вопроса с поставками газа из Азербайджана, сказал турецкий министр, сопровождавший президента Эрдогана во время его визита в эти страны
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Балканские страны обратились за помощью к Турции в поставках российского газа, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, его слова приводит Haberler.

Киришчи, сопровождавший президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита на Балканы, рассказал, что Босния и Герцеговина, Сербия и Хорватия попросили: «Вы [Эрдоган] будете на саммите ШОС на следующей неделе. Пожалуйста, скажите там [президенту России Владимиру] Путину. У вас [у России] хорошие отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, попросите его, чтобы тот не сокращал поставки газа».

Азербайджан реализует несколько газовых проектов. Один из них — интерконнектор Греция — Болгария (IGB). Газопровод проложен из греческого города Комотини до болгарского Стара Загора. Общая протяженность трубопровода составляет 182 км, из них 150 км проходят через Болгарию, а его мощность — от 3 млрд до 5 млрд куб. м в год с возможностью увеличения до 10 млрд куб. м.

Второй проект — Ионическо-Адриатический газопровод (IAP). По нему азербайджанский газ будет поступать в три балканские страны — Хорватию, Черногорию и Албанию. Протяженность IAP составит 530 км, по нему может качаться до 5 млрд куб. м газа в год. Газопровод должен пройти через территорию Боснии и Герцеговины и Черногории, связав хорватский Сплит и албанский Фиери. Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на 2025 год. IAP должны подключить к Трансадриатическому газопроводу (TAP), по которому сейчас азербайджанский газ идет в Италию, Грецию и Болгарию.

Песков заявил о покупателях газа с темпами роста выше, чем в ЕС
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Фото:Mick Tsikas / Reuters

В начале сентября президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что в случае принятия «каких-то решений политического характера», противоречащих контрактным обязательствам, российская сторона перестанет что-либо поставлять. Так он ответил на предложения западных стран ограничить цены на российские нефть и газ. «Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — предупредил Путин. Те, кто России «что-то навязывает», находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю, указал глава государства. Он призвал страны «одуматься». «А если вернуться к тем, о ком мы говорили, поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — добавил он.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) договорились ограничить цены на российскую нефть. Ограничения будут введены к 5 декабря — в этот день вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки российского сырья. Страны ЕС не исключили введения потолка цен и на российский газ. Однако газета The Guardian со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии писала, что страны Евросоюза не смогли согласовать установление предельной цены на топливо, против этого возразили, в частности, Венгрия, Словакия и Австрия.

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Летом «Газпром» начал сокращать прокачку газа по «Северному потоку», сославшись на проблемы с возвратом турбины из Канады, где она находилась на ремонте. Двигатель застрял там из-за санкций Оттавы. Впоследствии канадская сторона согласилась доставить турбину через Германию, однако она так и не дошла до России.

В «Газпроме» объясняли, что отправка двигателя в ФРГ «не соответствует условиям контракта» и при его транспортировке в Россию есть риск, что «канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения». На компрессорной станции «Портовая», через которую подается газ, в рабочем состоянии оставался лишь один из шести двигателей, уточняла компания.

В начале сентября российская сторона вовсе прекратила поставки по «Северному потоку» из-за утечки масла на оставшейся турбине.

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Елена Чернышова
Турция поставки газа Балканы
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